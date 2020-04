El dirigente del PSUV, Darío Vivas, afirmó este viernes que en la parroquia Sucre se está comenzando a implementar un “plan de distribución” para que los jefes de calle del Clap lleven a las casas los alimentos que una familia necesita y que ésta no tenga que salir a la calle, tras reportarse gran afluencia de personas en Catia y zonas aledañas comprando.



“Estamos tomando decisiones importantes porque de repente la gente planteaba que bajaba de sus casas porque tenía que buscar comida en Catia, por eso hemos planificado junto al Ministerio de Alimentación, de Comercio Exterior y con la alcaldesa Érika Farías, un plan de llevar el alimento hasta la casa para evitar que la gente tenga esa obligación de salir”, señaló Vivas.

En los últimos días se ha reportado mucha afluencia de gente en las zonas populares al oeste de la ciudad, buscando abastecerse para hacerle frente al confinamiento generado por la pandemia del Covid-19.

No obstante, precisa Vivas que dicho plan de distribución es “por varias vías”, y una de ellas es que el interesado llame a los jefes de calle para que éstos lleven hasta la casa el alimento, “y estamos habilitando bodegas populares, para que sean centro de acopio y alimento en las comunidades”, dijo.

“Estamos organizándonos y comenzando con la parroquia Sucre para llevar el alimento directamente a la casa y si alguno requiere movilizarse, que lo haga uno solo, adquirir otro producto, compra un medicamento o hacer una diligencia. Pero al mismo tiempo, no solo implementamos acciones para que la gente se quede en sus casas y hacerle llegar los alimentos, sino también productos de limpieza, desinfectante y cloro, que se están colocando en los stands de las bodegas populares”, indicó el dirigente chavista, entrevistado en Primera Página.

Asimismo, aseveró que espera que haya una “tremenda comprensión por la mayoría del pueblo” y que el caso de Catia o Petare “son pequeños focos” que, según él, se generan por la cantidad de gente que vive hacia esos lugares.

“Pero estamos en comunicación por redes sociales, y medios de comunicación, y habilitamos unidades móviles para aquellos lugares donde se concentre mayor cantidad de gente, vamos con volantes, hablamos con la gente”, dijo el designado como jefe de gobierno del Distrito Capital.

Y explicó que en caso de que la gente no haga caso, “lo que puede pasar es que se contamine y que ponga en peligro a su familia”, al tiempo de asegurar que no actuarán con represión o “a caerle a palo a la gente, con toques de queda, sin importar qué está pasando en la casa”.

“El planteamiento es que la gente permanezca en su casa consciente porque sabe del daño que sería si llegase a contaminarse él y el entorno. Estamos en una contingencia, y eso se tiene que entender y por lo tanto, tiene que limitarse al máximo cualquier actividad”, indicó.

Al saberse que en Catia hay otros comercios laborando, aparte de los permitidos, enfatizó que les llegará la autoridad y que estarán “muy vigilantes de eso”.

“Nos vamos a dedicar un poco más a revisar aquellos señores que intentan violar esta norma”, apuntó.

“Nosotros no nos olvidamos de nadie, estamos actuando con una tremenda responsabilidad. El nivel de consciencia del pueblo está ayudando a que las medidas se cumplan, a cortar la transmisión de virus y garantizando que se bloquee la expansión”, insistió.

El gobierno paga la nómina

En tanto, expresó que el empresario no tiene por qué pagar a los empleados de su negocio porque el gobierno de Nicolás Maduro le está pidiendo la nómina para acarrear con esos sueldos. “Eso no lo hace nadie, eso se hace en revolución”, dice.

“El empresario no tiene por qué pagar al empleado porque el gobierno nacional le está diciendo que le dé la nómina y se envía el monto de lo que se está pidiendo”, comentó.

Y explicó que además se estableció el envío de bonos por la contingencia para ayudar a “paliar” la situación. En el caso de los vendedores informales, indica que también es por la vía del bono que se está “dando un apoyo a esos compatriotas”.

“Todos los sectores sociales están siendo atendidos por las medidas anunciadas por el presidente y están en ejecución”, precisó.

“A nosotros nos importa muchísimo el ser humano, la vida de cada uno de los que estamos en esta tierra nos importa, y por eso esas medidas no son para que la gente se quede en cuarentena y no pueda resolver sus problemas. Usted me entrega su nómina y yo se la cancelo y al mismo tiempo contribuimos con bonos”, insistió.