El comisionado de Juan Guaidó para la ONU, Miguel Pizarro, informó este lunes que la Federación Internacional de la Cruz Roja envió a Venezuela un cargamento de 22 toneladas de equipamiento médico que incluyen el mismo tipo de insumos anunciados la semana pasada.

“El día de hoy están siendo trasladados de La Guaira a Caracas contenedores provenientes de la Federación Internacional de la Cruz Roja con 22 toneladas de equipamiento médico que incluyen el mismo tipo de insumos anunciados la semana pasada”, indicó Pizarro vía Twitter.

En otro tuit, el comisionado agregó que “la Familia de la Cruz Roja, y los donantes de la Comunidad Internacional continúan apoyando a los venezolanos en la lucha contra la pandemia y la grave situación sanitaria que vivimos. Hacemos un llamado a la no politización y el respeto a los principios humanitarios”.

Por otra parte, más temprano Pizarro reiteró en la misma red social que “las personas más vulnerables no sólo luchan contra la cuarentena y el distanciamiento social: la lucha es contra la falta de servicios públicos, la escasez de alimentos, los pocos ingresos. Miles de venezolanos no tienen forma de contar con un inventario si no trabajan día a día”.

