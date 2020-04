El enviado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, sostuvo este miércoles que el cambio de “régimen” en Venezuela también favorecería al estamento militar, además negó rotundamente que Venezuela pueda convertirse en otra Cuba y aseguró que, gane quien gane las próximas elecciones en EEUU, la política hacia el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no cambiará.

“El mundo ha cambiado y Venezuela ha cambiado. Hace cinco, diez años o hasta hace un año. estaban ganando mucho dinero. Pero ahora no pueden vender petróleo, la caída del precio es increíble y no hay mercado. Nadie compraría petróleo de Venezuela. El inminente apoyo ruso ha cambiado también con la salida de Rosneft. Lo que esperamos con nuestro marco democrático es que mirando a Venezuela hoy ellos se darán cuenta que su posición será mejor después de un cambio sin Maduro. Una Venezuela con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los Estados Unidos y la Unión Europea será un país más rico para ellos también”, expresó Abrams en una entrevista exclusiva a El Cooperante.

Sobre un golpe de Estado militar, el diplomático estadounidense dijo que “no. Estamos en contra de todos los golpes militares. Según la ley en los Estados Unidos, no tenemos el derecho de dar un centavo de ayuda económica a un país donde hay un golpe militar. Queremos la participación normal en la seguridad del país. Los militares tienen un papel importante en el futuro de Venezuela, pero una junta militar, no”.

Por otra parte, no descartó negociaciones sobre la salida de Maduro. “Hemos dicho que las negociaciones con Maduro son posibles sobre su salida. En Barbados el problema fue que los negociadores de Maduro no podían hablar de la cosa central del problema, que era Nicolás Maduro, su futuro, su salida’, sin eso las negociaciones no servían. Pero estamos dispuestos a negociar con chavistas, con gente del Psuv -en el marco democrático que hemos propuesto porque tienen un papel central importante- , pero no vamos a negociar con Nicolás Maduro el futuro de Venezuela, un país que tiene derecho de ser libre. Para que haya elecciones libres, Maduro tiene que salir, nadie puede pensar que con Maduro como presidente va a haber elecciones libres. Maduro quiere elecciones como en 2018 y eso nadie lo va a aceptar”.

“Todas las opciones existen y no se trata de una política nuestra. Es un hecho, que en el mundo real tenemos las fuerzas militares más poderosas y eficientes del mundo. (…) Más de eso no puedo decir mucho”, concluyó.