El secretario nacional de Copei, Juan Carlos Alvarado, expresó este martes que le preocupa la situación que vive gran parte de los ciudadanos con relación a la falta de dinero e insumos alimenticios en los hogares venezolanos, sumado a la falta de combustible.

“Pedimos al gobierno que informe al país la situación con la gasolina, cómo se va a solucionar este problema, si es que tiene una solución o plan; dónde va a comprar y si tiene con qué comprar, cuál es el plan B si es que lo tiene, pero sobre todo, que diga la verdad sobre este tema”, dijo Alvarado.

A su juicio, le parece “increíble” que un país como Venezuela, con las mayores reservas petroleras y con instalaciones de refinación de capacidad de más de un millón de barriles diarios de petróleo, haya llegado a estos niveles “por la desidia, incompetencia y corrupción imperante en la industria petrolera. Nadie hace 20 años se hubiese podido imaginar que nuestro país llegara a esto”, afirmó.

El dirigente acotó que el problema que se está presentando en Venezuela, aparte de la falla en los servicios públicos, es la falta de dinero: “muchas personas viven de la venta diaria y con las medidas tomadas a raíz de la pandemia, es difícil que puedan comer o que eviten salir a rebuscarse y exponerse a ser contagiados por el Covid-19”.

En ese particular, Alvarado preguntó: “¿Cuál es el plan del gobierno ante esta situación?”. Igualmente manifestó que cada día las repercusiones por la falta de gasolina se están sintiendo con mayor fuerza. “Aún en cuarentena, muchas personas tienen la necesidad de trasladarse, no solamente el personal médico y al relacionado al área de la salud”.

También recalcó que la falta de combustible no permite que comidas, medicinas y ayudas puedan llegar a los anaqueles más cercanos a la población, lo que sin duda obliga que cada quien deba trasladarse y hacer largos recorridos, sin gasolina y en pleno aislamiento y distanciamiento social. Por ello insistió: “¿Cuáles son las medidas que el gobierno está tomando para resolver esa situación?”.

Por ello, consideró que se debe actuar lo más pronto posible y darle respuesta a los venezolanos, “para evitar la muerte, no solo por el coronavirus, si no por la falta de recursos para sobrevivir; a corto plazo, el gobierno no está haciendo nada. La situación se agudiza y es urgente tomar medidas, tanto para el ahora como a posteriori”.

Finalmente, Alvarado exhorta al Gobierno Nacional a que combata el bachaqueo de combustible que se está dando en las estaciones de servicio, por quienes se encargan de custodiarlas y surtir la gasolina, las denuncias que se reciben de todo el país son muchas por parte de los que día a día salen de madrugada a hacer cola para hacerse de unos litros de combustible.

Nota de prensa