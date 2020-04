El presidente de Copei en el estado Nueva Esparta, Luis Villarroel, calificó de acto «bochornoso» la arremetida Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, contra el gobernador de la entidad insular, Alfredo Díaz, a quien responsabilizó del foco de coronavirus que brotó en la isla de Margarita.

Para Villaroel, esta actitud evidencia que «la politiquería barata y mediocre está por encima del interés del propio pueblo», ya que evade su responsabilidad a pesar de contar con Dante Rivas, como «protector» de la entidad, quien es el que recibe los recursos económicos del ejecutivo madurista, a la región insular: a pesar de que fue Díaz quien fue electo a través del voto popular.

«Evadir la responsabilidad del gobierno nacional en el foco contagioso de la Escuela de Beisbol menor de El Valle de Pedro González, no es más que una forma de escurrir el bulto, de huida hacia adelante de los únicos responsables de esta desgracia que hoy vive nuestro estado, esta es la prueba más evidente de que este gobierno no respeta personas ni instituciones a la hora de engañar a este pueblo, no podemos aceptar sus amenazas», indicó Villarroel en una nota de prensa.

«En nombre del partido Demócrata Cristiano Copei, nuestra total solidaridad con el gobernador Alfredo Díaz y nuestro rechazo absoluto a la política de persecución, a quienes no comulgan con su manera de conducir el país», agregó el dirigente antes de exigir respeto a la población neoespartana.

Finalmente recalcó que la tolda verde ha dado demostraciones del más profundo apego a la institucionalidad democrática, «por eso no somos tolerantes de las arbitrariedades e injusticia vengan de donde vengan», concluyó.