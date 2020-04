El presidente de Copei, Miguel Salazar, señaló este martes que la extensión de la cuarentena es obligatoria pero no porque el Gobierno lo impongan sino por el temor de la ciudadanía a contagiarse por Covid-19.



“Ante la crisis sanitaria en el país, los venezolanos se preocupan más por cuidar su salud, considerando que si llegaran a contraer el virus, morirían en cualquier centro hospitalario denominados Centinelas que administra el Gobierno Nacional”, dijo Salazar.

Agregó que varias han sido las denuncias que señalan que no hay insumos y donde el personal médico no cuenta con la indumentaria requerida para el caso. “Así lo dio a conocer la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su último informe, donde detalla que Venezuela no cuenta con camas ni personal para cuidados medios e intensivos ante la crisis mundial”.

Según Salazar, el gobierno debe buscar soluciones a los problemas de alimentación, de salud, de seguridad, de abastecimiento, de electricidad, de la falta de internet y de agua, sumándose ahora el de la gasolina, para paliar la crisis que se agudiza con la pandemia.

Añadió que Maduro no ha anunciado a los venezolanos cuál será el plan para tratar de llevar la situación que se agrava por la llegada del coronavirus al país. “Nos vamos a quedar con los puros anuncios que no tienen credibilidad, donde no se explica ni se resuelve el suministro de combustible, donde no se sabe a ciencia cierta cuántos contaminados hay, cuántos fallecidos, cuantos recuperados. La población vive una exasperación constante desde que sale el sol, hasta bien entrada la noche sin saber cómo va a sobrevivir, y eso se debe a que desde hace años le perdió la confianza al gobierno”.

En ese particular aseveró que la crisis avanza y las respuestas del gobierno no van a la misma velocidad en que se presentan los problemas. “El que no muere de coronavirus, morirá de hambre, si no hay dónde comprar alimentos, menos variedad y una merma en la calidad de algunos productos, ni hablar de los precios, la inflación está desatada». Agregó que las denuncias de los agricultores por pérdidas de cosecha por falta de combustible cada día aumentan más.

Finalmente, el dirigente de Copei hizo un llamado a Maduro para que se asesore con expertos para dar respuesta a los problemas de la gente. ”El llamado es para que Nicolás Maduro convoque a los más capacitados del país en las diferentes áreas, sin ver filiación política alguna, a las Universidades y las Academias, a ver si de alguna manera emergen nuevas ideas para el combate de esta crisis, que no es solo del coronavirus, de la pandemia, es una crisis que atenta contra la existencia vital de los venezolanos».

Nota de prensa