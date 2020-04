El exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, afirmó que Tareck El Aissami es el de las conexiones con países como Irán, a propósito de los recientes arribo de aviones de la aerolínea iranía Mahan Air al país.



«Ha habido mucho secreto ante esta situación donde han habido 6 vuelos en los últimos días. Tareck El Aissami es el de las conexiones con estos países», señaló Figuera a Mariana Reyes para TV Venezuela.

Ante esto aseveró que ya de por sí «Venezuela es una amenaza para el hemisferio. Sabemos el comportamiento y la conducta del régimen iraní. Ellos derribaron un avión comercial con una cantidad de pasajeros adentro… Debería Reverol, o Douglas Rico, explicar qué ocurre con respecto a este tema».

Por otro lado, denunció que su número de teléfono fue utilizado para enviar falsos mensajes. «Se han hecho pasar por mi y quienes muestran su descontento hacia el régimen son perseguidos. Colocaron una foto mía en WhatsApp. Les hacen creer que soy yo el que les escribe, y la persona que se solidariza conmigo o muestra su descontento con la situación país, es perseguida, aprehendida. Ya hay varias personas detenidas. Hay un grupo de capitanes y personas detenidas».

«En esta cacería de brujas que el régimen tiene, seguramente han escuchado algún descontento de los valientes oficiales, y evitan un levantamiento militar ya que los mantienen vigilados. Se adelantan a que se alcen al tener clonado sus teléfonos», añadió.

En otro contexto, Figuera se refirió a los casos de narcotráfico en Carabobo y Falcón, pues considera evidente que «hay guerra dentro de los miembros que conforman el narcoestado», tras hacer referencia a las declaraciones de Diosdado Cabello, donde mencionó de manera somera dichos casos.

Detalló que a los presuntos casos de narcotráfico en los estados Falcón y Zulia se le suma «un empresario que tiene grandes contratos con Pdvsa, que es el señor José Ángel Cruz Romero, que anda huyendo. Que recientemente, el día que inició el procedimiento, él viajó al Zulia, pernoctó en una unidad militar y luego se fue a Apure. Huyó porque tiene relación con el señor Smith. El señor Martínez. Es amigo de todos los que aparecen retratados con Douglas Rico y Saab».

«En ese ajedrez hay un entramado de elementos que el ministro de Interior y Justicia (Néstor Reverol) no ha sabido aclarar porque está construyendo la versión creíble que tienen que decirle al mundo», aseguró.

Subrayó que Zulia y Falcón no son los únicos estados presuntamente vinculados al tráfico de drogas pues «en Carabobo, Apure, Táchira, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Sucre también recurren a esas prácticas».

Figuera concluyó que los organismos de inteligencia no han actuado sobre esto porque «no han recibido la instrucción directa de Nicolás Maduro. Cuando yo estuve allá y fui jefe del Sebin, nada que tuviera que ver con el narcotráfico o con la guerrilla se podía investigar si él no lo autorizaba», además dijo no tener dudas que Maduro «formaría parte de redes de narcotráfico».