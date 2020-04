Diosdado Cabello criticó este miércoles a los voceros de la oposición por insistir en un cambio de gobierno, a pesar de la pandemia que vive el mundo, en vez de ofrecer soluciones palpables que ayuden a la población.

«Según ellos no hay solución para Venezuela con Maduro en el poder. Se la van a tener que calar. Porque aquí la oposición no va a volver a gobernar más nunca. Están inhabilitados moralmente», afirmó Cabello durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, trasnmitido por VTV.

En este sentido destacó la labor del ministro de Comunicación chavista, Jorge Rodríguez, por «desenmascarar, todos los intentos de la derecha» por desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

«Jorge ha sido un vocero extraordinario. Cada vez que hay un caso relacionado con un intento fallido de la derecha de atacar a la revolución lo explica de la mejor manera con los vínculos y señalando a los responsables», puntualizó.

Cabello también se preguntó por el paradero del mayor general (r) Cliver Alcalá Cordones, quien hace unas semanas se entregó a la justicia norteamericana para colaborar en investigaciones, relacionadas al narcotráfico, de altos jerarcas del chavismo.

“Está desaparecido y sus antiguos amigos aquí en Venezuela ninguno reclama (…) Puede estar secuestrado, porque después de que se lo entregaron a la DEA, nadie sabe dónde está», aseguró el dirigente oficialista que es requerido por la justicia estadounidense quien ofreció $10 millones por información que lleve a su captura, lo misma recompensa que pusieron por Alcalá.

En este sentido, se desmarcó como el número dos del chavismo al aseverar que después de Nicolás Maduro, el segundo en la línea de importancia es «el pueblo», a pesar de que en los países democráticos los funcionarios públicos trabajan para la gente, que ejerce la soberanía a través del voto, y no al contrario.

«Yo no soy el número 2. Seré el número 8 millones, más o menos. El número 2 es el pueblo”, precisó.

Por otra parte, manifestó sentir «pena» por los comunicadores que cubren al presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, al asegurar que estos han perdido su credibilidad como periodistas.

«Las víctimas de este Juanito Alimaña son estos periodistas del palangre, Novelli, Carla Angola, Ibeyise, Bocaranda, Ravell. De aquí en adelante más nadie les va a parar, están buscando sus reales para retirarse. Más nunca, la credibilidad en el suelo», subrayó.

«¿Qué se sentirá que no le paren a uno? No, no, no. Yo estuviera en política y no me paran, yo me fuera. Afortunadamente nosotros tenemos un Psuv», añadió.

Anunció que en su caracter de primer vicepresidente del Psuv este jueves se reuniría con miembros del partido comunista Chino «para intercambiar y buscar cooperación, en este caso a nivel de partido”.

Finalmente, fustigó al gobierno de EEUU por anunciar sanciones contra China y culparlos por la propagación del coronavirus.

“China los está ayudando, pero ellos (EEUU) quieren sancionar a China ¡Que malagradecidos son! Pero China está muy con encima de esa miseria, muy por encima está el gobierno chino, el pueblo chino y la sabiduría china”, concluyó.