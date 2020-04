El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, aseguró que Nicolás Maduro encontró en el coronavirus la «excusa perfecta» para paralizar el país, no como consecuencia del Covid-19 sino por la «destrucción» de la industria petrolera.



Pérez Vivas también dijo que la halló en la «falta de combustible para movilizar el parque automotor e industrial y la falta de recursos para poder financiar los costos en la administración pública y cancelar salarios dignos a los trabajadores venezolanos».

Señaló además que Maduro pretende prolongar indefinidamente el estado de alarma decretado por el coronavirus, «para no asumir la grave crisis humanitaria que vive Venezuela. Los estados de excepción en la Constitución venezolana están claramente establecidos, y el estado de alarma solo pueden extenderse por 60 días, es decir, 30 días inicialmente y una sola prorroga por 30 días más».

De igual manera consideró como una burla al pueblo venezolano el aumento de salario decretado por Maduro, que no va a poder recibir más de 4 dólares mensuales, «que en pocas semanas se convertirán en sal y agua, mientras que el gobierno acuerda una lista de precios para la cual se necesita mínimo 30 dólares para adquirir los productos, si es que los encuentra regulados en los establecimientos comerciales».

Lo cierto es – afirmó Pérez Vivas- que la situación de Venezuela no se resuelve con un Estado de Excepción ni mucho menos con medidas económicas desfasadas como las que Maduro pretende seguir imponiéndole a la población.

«Hoy más que nunca se hace necesario y urgente el cambio político en el país, ya es hora de que los sectores que sostienen al actual régimen actúen y permitan que el país recupere la normalidad», indicó.

En este sentido, el dirigente copeyano hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que estén alertas ante la prolongación del estado de alarma, «el país no aguanta sin poder movilizarse, porque los venezolanos no tienen capacidad para alimentarse, por lo tanto esta extensión debe ser rechazada por el parlamento nacional, que hasta la presente no ha dictado un acto formal para expresar su cuestionamiento a un decreto de Estado de Alarma que lo desconoce de manera directa y total».

Nota de prensa