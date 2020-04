El excandidato presidencial Henrique Capriles desestimó que sean las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro las que han detenido la propagación del Covid-19, sino que, a su juicio, Venezuela “ya estaba aislada”.



“No son las medidas del régimen las que han detenido el Covid-19. Venezuela ya estaba aislada y ahora no hay combustible. Tienen la excusa para tapar que no tienen cómo hacerle frente a la escasez de gasolina. ¡Pura politiquería! ¡No vamos a dejar de ser voz de los que no tienen!”, escribió en su cuenta de Twitter, acompañado de un video de ayer del Mercado Mayorista de Coche, donde se ve una gran afluencia de personas comprando comida.

En otro mensaje, expresó que Maduro habla de flexibilizar la cuarentena que, según Capriles, “no existe.

“¡En nuestra Venezuela la gente sale todos los días a ver cómo sobrevive!”, añadió, y seguidamente comentó: “¿De qué distanciamiento Maduro le vas a hablar a un pueblo que está pasando hambre?”.

Ayer, Maduro asomó posibilidades de seguir flexibilizando el confinamiento, para así lo levantarlo antes de tiempo. Ya él lo había hecho con los niños y adultos mayores, y la razón es porque, de acuerdo al gobierno que preside, la curva de contagios de coronavirus está “aplanada”.