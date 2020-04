Humberto Calderón Berti aseguró que Venezuela merece que haya sanciones contra quienes han violado los DDHH y desfalcado la nación, y enfatizó que los implicados no pueden quedar impunes, pues, a su juicio, no es factible para una transición.



“Hay una especie de borrón y cuenta nueva con todos los delitos y las fechorías que se han cometido. Yo creo que en eso tenemos que estar absolutamente claros y el país se merece que haya una sanción. La justicia tiene que actuar contra los violadores de DDHH y contra aquellos que han saqueado a Venezuela. Eso no puede pasar impune, no se le puede dar garantía a esa gente porque no es factible. El país nunca lo entendería”, dijo Berti.

Entrevistado por la periodista Mairbort Petit, quien representó al país en Colombia designado por Juan Guaidó apuntó que es necesaria una transición en el país, “pero una transición entre los mejores”.

Hace dos días, el diputado José Guerra señalaba que hacía falta una “ley de perdón” y que él, en lo personal, no quería ver presos a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y los demás funcionarios chavistas, sino en la calle, “haciendo política en minoría”.

Tras ser increpado duramente en las redes sociales, concedió una entrevista a ND, donde aclaró que la ley que él propone iba a diferenciar a los violadores de los derechos fundamentales, de los que no. Pero no mencionó que, de acuerdo a la misma oposición, exfuncionarios de inteligencia, y el mismo Gobierno de EEUU; Maduro está inmerso en violaciones a los DDHH.

No obstante, Calderón Berti aclaró que no se plantea una persecución contra los chavistas.

“Si usted es chavista, pero no fue incurso en delitos, haga su vida política y le garantizo que puede ejercer su derechos políticos”, comentó, pero detalló dos errores: “a todo el mundo se le da la posibilidad de que se inserten si se van, y el otro error es el tema de la violación de DDHH ante la CPI. Es cierto, un grupo de gobiernos hicieron una acusación muy seria de violación de DDHH a funcionarios del régimen y particularmente contra Nicolás Maduro”.

Y prosiguió: “Indistintamente de lo que puedan decir EEUU, o los demás gobiernos, la denuncia está hecha y no la puede retirar nadie de la corte. Eso tiene que continuar”.