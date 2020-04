El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró que son falsas las acusaciones de narcotráfico de parte del Departamento de Justicia de EEUU contra él, Nicolás Maduro y otros funcionarios. Dijo que los metieron en el mismo grupo de Hugo Carvajal y Cliver Alcalá para «darle forma» a la denuncia.



«EEUU no va a tener ni una sola prueba jamás de nosotros sobre narcotráfico porque todo eso es falso. Ellos para darle forma nos meten en el mismo combo que a Alcalá y el Pollo Carvajal. Y luego esta semana anuncia un Gobierno de Emergencia con 5 personas, pero se cansaron de Juanito Alimaña. EEUU no tiene autoridad moral ni ética para meterse en los asuntos de Venezuela», explicó Cabello en Con el Mazo Dando.

«La guerra viene por todos lados. La guerra psicológica. Dicen que el primo de Diosdado desertó. Y aquí está mi primo junto a mí, leales siempre. Van a comenzar a buscar, para darse ánimos entre ellos. Pero aquí estamos unidos en defensa enfrentando a quien venga. A los de afuera y a los que están aquí adentro, que ellos saben quiénes son, y andan como asustados, no sé por qué», acotó.

Asimismo rechazó que Trump envíe buques antidrogas al Caribe: «O está mal informado Trump, o se le ven las costuras… Si su intención fuese combatir la droga de Colombia que sale a EEUU, debería preocuparse por atender el sector de Colombia que es de donde sale el 93% de la droga».

Por otro lado, sobre el Covid-19, dijo que «Ojalá que pudiéramos nosotros erradicar totalmente la cadena de contagio. Bloquearla».

«Mientras algunos pueblos han cumplidos con lo estipulado por la OMS, hay otros que se desentendieron y ahora sufren los pueblos. Aquí hemos mantenido una lucha constante para evitar la propagación del virus», agregó Cabello, quien dijo que «EEUU debe arreglar su problema con el coronavirus, que no está fácil, se los voy diciendo. Maduro no se subordina ante EEUU, entonces ellos quieren sacarlo a juro para apoderarse de las riquezas de Venezuela. Ellos creen que con esas medidas nos van a doblegar a nosotros, no es fácil señores del imperio»

«Si algo ha sido fundamental ha sido la consciencia de nuestro pueblo sobre la cuarentena. Y en estos días debemos extremarlas», apuntó Cabello.

En torno al inicio del mes de abril, recordó el levantamiento militar fallido del 30 de abril de 2019. «Terminó marzo y fue un mes duro que nuestro pueblo ha superado con creces. Arranca abril que es un mes de victoria. Inicia con amenazas del jefe del imperio… La derecha se estrelló hace un año ya casi. Fueron derrotados. Los mismos que intentaban introducir armas de guerra desde Colombia y son aliados del narcoparamilitarismo».

«Ni entre ellos mismos (oposición) se entienden. Cualquier agresión contra nuestra patria, lo reiteramos, todos aquellos que hayan llamado a invasión serán tratados como enemigos de la patria. Cliver Alcalá no es de nosotros, es de ustedes (oposición), ustedes lo adoraban. El que crea que la furia bolivariana se refiere a eso de los grafitis en la calle, no entendió el mensaje, y el que entendió, entendió», alertó.

Finalmente, Cabello indicó que «cara de celda le dicen a Juanito Alimaña (Juan Guaidó) por los barrotes en la cara, es una mata de nervios. La AN tiene un presidente que se llama Luis Parra. Juanito Alimaña se va a quedar sin gabinete. Al final nosotros queremos ayudar al pueblo colombiano, y Duque fue a Barranquilla cuando estaba en campaña electoral, y de resto no ha ido más. Queremos ayudar al pueblo colombiano».