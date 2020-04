Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, pidió este miércoles a los trabajadores de la salud del sector público no dejarse engañar por la oferta de 100 dólares mensuales por tres meses ofrecida por Juan Guaidó.

“Ya ustedes saben lo que va a ocurrir con esos 100 dólares de Guaidó. Si alguien se deja engañar con eso, bueno, ese es su problema. Nunca me referí a nada de anulación de títulos universitarios, y hay gente que se cree eso. Deben hacer política de verdad, y para eso hay que decir la verdad. Por eso no han podido con nosotros, porque han inventado muchas mentiras, incluso algunos dentro del chavismo lo han hecho”, expresó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV..

Por otro lado Cabello arremetió contra Guaidó y la Asamblea Nacional.

“Esa AN tiene tiempo que no sesiona. Juanito Alimaña (Juan Guaidó) le pide a los vecinos que no se conecten a Internet porque no pueden hacer su sesión. Guaidó no puede gobernar si el Internet se pone lento”, dijo.

“Guaidó no ha hecho nada. Él se cae a coba, como lo dice Ochoa Antich. Ojalá Juanito Alimaña aprendiera de Claudio Fermín. Él fija su posición, y a las personas que fijan posición hay que darles valor. Claudio, lo que te viene es candela”.

Especulación y falso positivo en Falcón

Ssobre las recientes detenciones en Falcón, Cabello afirmó: “la misma campaña contra Venezuela, la tienen contra Irán, contra Siria, contra Cuba, pero mientras tanto en Colombia exportan drogas y ahí no dicen nada. (…) Esta semana realizamos una importante campaña antidrogas. Una investigación bien hecha. Pretendían hacer unos falsos positivos en costas venezolanas (Falcón), pero se les cayó. Qué triste que estén buscando la fortuna fácil. Lavado de dinero, drogas. Además se prestan para falsos positivos contra Venezuela, pero los capturamos”.

Sobre el aumento de los precios, Cabello dijo: “dejen quieto al que está quieto». «¿Cómo es que el producto lo aumentan cada vez que les da la gana? ¿Verdad Lorenzo Mendoza? No es contigo nada más. Yo no tengo nada contra Lorenzo Mendoza en lo personal. Es lo que él representa”.