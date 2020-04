El exasesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, aseveró este miércoles que los Estados Unidos deben apoyar firmemente “el fin de la represión” de Nicolás Maduro y “proteger” las instituciones democráticas.

“Mañana es el primer aniversario del esfuerzo de la oposición por derrocar la brutal y opresiva dictadura de Nicolás Maduro”, expresó Bolton vía Twitter.

El exdiplomático estadounidense agregó que “el pueblo de Venezuela sigue sufriendo y muriendo en una creciente crisis humanitaria”.

“El pueblo venezolano está sufriendo. Las políticas fallidas de Maduro, su incapacidad para gobernar y la corrupción han devastado su economía obligando a millones a huir”, acotó.

Finalmente, Bolton reiteró que “los EEUU deben apoyar firmemente el fin de la represión de Maduro y proteger las instituciones democráticas”.

“Maduro sólo se aferra al poder gracias al apoyo militar de Rusia y Cuba. Los Estados Unidos no deben tolerar la continua interferencia militar extranjera en el Hemisferio Occidental, directamente o por medio de apoderados”.

La última vez que Bolton se pronunció sobre Venezuela fue el pasado 26 de marzo, cuando señaló que debe haber prisión para Maduro “inmediatamente después de ser derrocado”.

“Felicito al Departamento de Justicia por acusar a Nicolás Maduro y a los miembros de su círculo íntimo. Maduro usa a Venezuela como un frente para delincuentes, narcotraficantes y grupos terroristas. ¡Prisión para Maduro inmediatamente después de ser derrocado!”, sostuvo Bolton en esa oportunidad, día en que autoridades del Departamento de Justicia ofrecieron como recompensa 15 millones de dólares por la captura y entrega de Maduro, y 10 millones para otros funcionarios chavistas como Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá.

Tomorrow is the first anniversary of the Opposition effort to overthrow the brutal and oppressive dictatorship of Nicolas Maduro. The people of Venezuela still suffer & die in a growing humanitarian crisis. Stay tuned for more tweets. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 29, 2020

The Venezuelan people are suffering. Maduro’s failed policies, inability to govern, & corruption have devastated their economy forcing millions to flee. The US must stand firmly in support of ending Maduro’s repression & protecting democratic institutions. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 29, 2020