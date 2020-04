La nueva página web de Héroes de la Salud que creó que el Gobierno/AN de Juan Guaidó fue nuevamente bloqueada en el país, y en apenas dos horas tras el anuncio de su creación, informó este martes el observatorio NetBlocks.



“Confirmado: dos horas es el tiempo que tarda Venezuela para bloquear otro recién anunciado portal de ayuda para trabajadores de la salud en medio de una guerra de información cada vez mayor. Seguimos este desde el momento en que se lanzó anoche”, señaló en Twitter la organización que monitorea la conexión en varios países.

Hace unos días, el primer portal que creó la oposición mediante el cual se podía registrar el personal de salud para optar por $100 como pago, fue bloqueado y hasta clonado, de acuerdo a la denuncia que hiciera ayer la presidencia encargada a través del CCN.

Ante eso, determinaron a través de Facebook y ahora Telegram las formas para poder registrarse.

Los bloqueos, generalmente, se hacen en ABA, de Cantv, que es el principal servidor de conexiones en Venezuela y que se usa más en el país.

Este subsidio de 100 dólares por tres meses forma parte del Plan José María Vargas que anunció Guaidó a fin de apoyar a los trabajadores de la salud que luchan contra el coronavirus en Venezuela y que, dice, son la primera línea de acción ante la crisis.

Confirmed: Two hours is the time it takes for #Venezuela to block another newly announced #COVIDー19 aid portal for healthcare workers amid an escalating information war. We tracked this one from the moment it was launched this evening #27Abr #HéroesDeLaSalud ⏱📉 pic.twitter.com/GixTE062u6

— NetBlocks.org (@netblocks) April 28, 2020