El canciller oficialista, Jorge Arreaza, aseveró que Venezuela no tiene problemas en coordinar asistencia humanitaria con EEUU siempre y cuando sea «ayuda real».



«Como con la ONU, China, Rusia, Cuba o cualquier otro país, Venezuela no tiene inconveniente en coordinar asistencia humanitaria con EEUU para enfrentar el #Covid_19, siempre que se trate de ayuda real, no politizada, previa coordinación y revisión de su calidad a través de la OMS», indicó Arreaza vía Twitter.

El oficialista aseveró esto luego que el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, James Story, anunciara que su país busca la forma de hacer llegar ayuda humanitaria al país.

Además Story señaló ayer que su país ha dispuesto 600 millones de dólares para ayudar a Venezuela frente a la pandemia, y que la asistencia entregada recientemente por la ONU se debió gracias a EEUU «aunque Maduro no nos agradezca porque tampoco buscamos ello».

Adicionalmente, el Departamento del Tesoro reveló ayer que las sanciones incluyen excepciones para la compra de comida y medicamentos, lo cual fue negado por Arreaza.

En febrero del año pasado se perdió gran parte de ayuda humanitaria luego que el oficialismo se negara a que entrara y desde Cúcuta, la oposición intentó hacer ingresar dicha asistencia sin éxito.