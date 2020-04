Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, aseguró este miércoles que con los migrantes venezolanos hicieron una campaña negativa y ahora esas personas los han abandonado.

“Todas las televisoras aquí en Venezuela fueron cómplices de hechos del 11 de abril, ellos sabían que los francotiradores eran puestos por Simonovis. Le echaron la culpa a un buen hombre como lo era el comandante Chávez”, expresó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Además alertó que “señores opositores, nosotros estamos cargados de un hecho espiritual, la furia bolivariana es espiritual. Si jorungan el avispero le pueden caer las avispas, a lo mejor el que fue criado en apartamento no sabe de eso”.

“Han dicho que Diosdado se va para Cuba, y hay gente que a estas alturas se cree esas cosas, que rabia me da. Eso habla de tener informaciones falsas, luego dijeron que si Cilia estaba enferma, y luego salió bailando. Ahora la tienen agarrada porque Delcy tosió. A ellos les gusta desear el mal a nosotros. Siempre dirán cosas que les beneficien a ellos y nos perjudiquen a nosotros. No le hagan juego a la derecha corriendo rumores. Las redes son altamente venenosas”, indicó.

Así mismo, recomendó que “en este momento de cuarentena, tranquilidad. Imagine que está en la playa, con su barba creciendo. Reencuéntrese con la familia”.

Naciones Unidas debe “sacar su sede” de EEUU



“Lo malo de las Naciones Unidas es que los sostiene EEUU, lo primero que deben hacer es sacar la sede de Estados Unidos. Trump les está quitando más de 450 millones de dólares. EEUU son los piratas del mundo, robando mascarillas a países, y así quieren robar recursos naturales de Venezuela. Trump es dueño de una fábrica, y por eso le hace propaganda con un medicamento”, acotó.

Sobre Colombia aseveró que “no tienen capacidad para hacer pruebas del Covid-19 pero se negó a aceptar dos máquinas que se les envió desde aquí. A nosotros no nos sobran máquinas, pero de Colombia no interesa que ese pueblo esté sano por la cercanía con Venezuela. Los ricos piensan que no les da ese virus”.

“Hicieron una campaña con los migrantes, voceros decían que estaban huyendo de la dictadura, pero, ¿dónde están ahora esos voceros?. Hacían propagandas pagadas por EEUU. Aquí excelentes profesionales se fueron a ser esclavos en otros países”.

EEUU y el Covid-19



Una vez más se refirió a Estados Unidos. “EEUU quiere desviar la atención pública del coronavirus, y desviar todo con una guerra con Venezuela, pero no les va a ir bien. En EEUU se están copiando de Nicolás Maduro 18 días después”.

Por otra parte, Cabello dijo que “el barco era de Portugal, hasta ahí mienten. Esa gente hizo una agresión, y vimos la explicación por VTV. Ese barco no estaba transportando turistas, como lo sabemos”.

Oposición debe “ponerse de acuerdo”



En torno a la oposición venezolana, agregó que “nosotros no tenemos problemas, señor Ochoa Antich, en las acciones dirigidas por el presidente Nicolás Maduro, quien debe ponerse de acuerdo es la oposición, ósea ustedes. A Henri Falcón la oposición lo ha tratado como si fuera una perola en la calle, el que pasa le ha dado una patada. La oposición trata de hacer que el pueblo se ponga bravo”.

“Nosotros no nos vamos a dejar tumbar, hace días nos llegó una información de la eliminación (asesinato) del presidente Maduro, de mi persona, de Tareck, de Jorge Rodríguez. Ahorita ya está detenida una persona. En su teléfono aparecen los planes del saboteo eléctrico de marzo de 2019. No nos vamos a dejar tumbar porque no nos da la gana. Si quieren ser presidentes, ganen una elección. Este pueblo se la caló por 40 años con el pacto de punto fijo”, recordó.

Supuesto cobro de gasolina en dólares



Finalmente, alertó que “mucha gente acusa a los guardias, pero cuidado con que resultara cierto que guardias o policías cobran por la gasolina. Debe haber supervisión directa”.