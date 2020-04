El exalcalde metropolitano Antonio Ledezma dijo que Maduro pretende usar al coronavirus para proteger a sus mafias del narcotráfico e indicó que la comunidad internacional debe cooperar para lograr su salida.

«Algunos dicen que es momento de bajar la guardia, que no es momento de debates políticos, yo no estoy de acuerdo porque ahora más que nunca tenemos que luchar porque Maduro pretende usar el coronavirus como escudo para proteger su tiranía. No podemos esperar que Maduro responda si se instala o no un gobierno nacional, porque si es por Maduro esta cuarentena será eterna», expresó en un video en Twitter.

«En Venezuela no hay gasolina, no hay agua, ni luz pero si hay cocaína hasta para tirar para el techo porque estamos secuestrados por un régimen fallido, por un régimen forajido que ha convertido las instituciones en palancas del narcotráfico internacional».

Ledezma consideró: con estos capos no valen diálogos ni con el Papa, ni en Barbados; a esos capos le sale la DEA, le sale la aplicación del TIAR, de la fórmula de proteger o la resolución 1373 del terrorismo internacional.

«Maduro y sus mafias son un caso perdido, no tienen remedio, por eso la verdadera ayuda humanitaria es que la comunidad internacional nos ayude lo antes posible a salir de esas mafias que usurpan el poder», enfatizó.

Asimismo, agregó que los venezolanos están en la calle pese al decreto de la cuarentena. «No habrá represión que pueda contener la lucha de un pueblo que cuando le dicen quédate en tu casa responde: ¿me voy a quedar en la casa para morirme de hambre, los muchachos piden comida y no tengan sobre la mesa ni siquiera un pedazo de pan.

«La gente lucha por la libertad, la gente lucha por la vida».