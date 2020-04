El coordinador de La Causa R, Andrés Velásquez, expresó este viernes que Nicolás Maduro no aceptará una solución para el país que implique su salida del poder, refiriéndose a la propuesta de transición presentada por Juan Guaidó.



«Una vez más queda en evidencia que Maduro y su pandilla no quieren bajo ningún termino encontrar una solución para la crisis de Venezuela, y más grave aún, no acepta ninguna propuesta que permita que los venezolanos recuperemos la libertad, y reconstruyamos al país que, aún en ruinas, él está determinado a derribar hasta el último ladrillo», afirmó Velásquez.

Señaló que la propuesta de un Gobierno de Emergencia Nacional, planteada por Guaidó, «solo ha venido a confirmar que dictador no entrega poder, y Maduro al decir no a esta propuesta, ratifica su determinación a mantenerse usurpándolo. Aún sobre los escombros de un país que no sólo enfrenta la amenaza cierta y latente del Covid-19, sino que enfrenta una tiranía que se pretende perpetuar, incluso a costa de la vida de venezolanos que están sometidos al hambre, la falta de servicios y el maltrato de un régimen que aprieta el control social sin piedad sobre unos ciudadanos indefensos y vulnerables mostrando la peor cara de esta tiranía también en el peor de los momentos».

La propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional, Consejo de Estado y el Plan José María Vargas, fue rechazada por el mandatario oficialista.

Para Velásquez, el no a esta opción demuestra que «Maduro siempre dice no a todo lo que se proponga para el bienestar de los venezolanos; que los que insisten en armar acuerdos de espaldas al país están equivocados y serán derrotados; y rescato el nivel de desprendimiento de Juan Guaidó, que encabeza la alternativa democrática, y que representa la aspiración de libertad de todos los venezolanos».

«Mientras los venezolanos enfrentan una pandemia de proporciones aún desconocidas y atraviesan una cuarentena para la que no cuentan con lo mínimo: una política de Estado coherente que garantice la seguridad de los ciudadanos en alimentación, atención de salud, servicios públicos básicos, el régimen solo muestra interés por defender sus intereses», finalizó.

Nota de prensa