La Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) advirtió a Nicolás Maduro de que la presencia militar frente a costas venezolanas es una amenaza creíble y que los ciudadanos pueden ser víctimas de la “tozudez y terquedad personal” de él si no se aparta de la presidencia.

“Ciudadano Nicolás Maduro y su entorno administrativo: La presencia frente a las costas venezolanas de una misión militar multinacional es expresión real y contundente de una amenaza creíble. Los ciudadanos venezolanos, indefensos e inocentes pueden ser víctimas ante la tozudez y terquedad personal y de su entorno de no apartarse de una fracasada gestión pública ilegal, de atraso, pobreza, enfermedad, huida, miseria y muerte. Se impone la sensatez sobre la terca irracionalidad. Necesario es apartarse a tiempo del poder usurpado y no irresponsablemente exponer al país a un desastre más, con pérdida irreparable de vidas y bienes mayores a los ya ocasionadas en estos 21 años con consecuencias imprevisibles. Todo por insistir en permanecer aferrados al poder y continuar la constante destrucción de lo que del país queda. Apartarse del poder es el más digno y valeroso acto de amor por la patria agonizante. No hacerlo es someterse al señalamiento y desprecio público y responsables penal y administrativamente de los daños ocasionados a la nación”, señaló ANCO en un comunicado emitido este martes.

Asimismo, indicó la organización a las “partes evidentemente entorpecedoras de un solución”, que den paso a la conformación de un Gobierno de Transición “que no se encuentre integrado por personajes políticos o militares de uno u otro bando cuestionados y responsables por acción u omisión, como tampoco por testaferros o enchufados, todos responsables directos de la actual crisis, bajo la excusa de una unidad mal entendida o interesada con la que se pretende dar impunidad a quienes acusados de narcotraficantes son jefes de un partido”.

A continuación, el comunicado íntegro:

Ante la Amenaza Creíble:

Maduro, Cabello, Padrino etc..,

Apartarse del Poder es el más Digno y Valeroso acto de Amor por la Patria Agonizante

La Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO, considera que en el país se sigue avanzando hacia momentos de extrema gravedad y crisis, agobiado por la ineficiencia de un régimen que durante 21 años lo ha llevado a niveles de precariedad institucional, social, económica y política, que lo ubica como un estado inviable, fallido y forajido por múltiples evidencias de ser centro de distribución del narcotráfico, violador de derechos humanos y políticos, impulsor de desestabilizadoras acciones extremistas y terroristas en la región.

A esto se suma ahora la previsible presencia del Virus Chino COVID-19, frente al cual la precariedad manifiesta del Sistema de Salud Nacional no garantiza enfrentarlo con éxito por carecer de los insumos y equipamientos mínimos necesarios. Se recurre a cuarentena necesaria, convertida en un toque de queda implantado por el régimen que formaliza el aislamiento que se venía viviendo por años al carecer de los servicios básicos de agua, electricidad, gas, alimentos, medicinas, transporte, combustibles, seguridad, que en promedio general solo el 20% de las familias los recibe continuamente. Toda esta crisis humanitaria ya está siendo politizada irresponsablemente con anuncios y operativos de servicios de atención precarios o inexistentes, por parte de funcionarios sin experticia reconocida responsables de atenderla.

Es innegable que se subsiste y quienes están llamados a solventar esta dramática situación no han estado a la altura del reto que supone superarla. Tanto quienes ostentan el ejercicio del poder como quienes a él se oponen, han fracasado en este empeño. Han sido atrapados y corrompidos por esta acción erosionante y devastadora del país. Mantenerse y defender tercamente sus posiciones de poder y privilegios particulares o de grupos, se ha convertido en la razón de su presencia y actuar en la vida pública. Su legitimidad de origen en ambos no existe y su comportamiento de errático y nefasto desempeño.

Esta realidad de inviabilidad ha generado la pérdida de confianza en ambos sectores por parte de los venezolanos y de la misma Comunidad Internacional, a la que por su gravedad y la torpeza local en el tratamiento del problema se ha trasladado la solución del mismo, evidenciándose en la reciente posición de la administración del Presidente Trump al solicitar que en un gobierno urgente de transición no deben participar los ciudadanos Nicolás Maduro y Juan Guaidó y que a la cúpula de una de las partes se les haya acusado de narcotraficantes y ofrecer altas recompensas por ellos.

Ciudadano Nicolás Maduro y su entorno administrativo: La presencia frente a las costas Venezolanas de una misión militar multinacional, es expresión real y contundente de una Amenaza Creíble. Los ciudadanos venezolanos, indefensos e inocentes pueden ser víctimas ante la tozudez y terquedad personal y de su entorno de no apartarse de una fracasada gestión pública ilegal, de atraso, pobreza, enfermedad, huida, miseria y muerte. Se impone la sensatez, sobre la terca irracionalidad. Necesario es apartarse a tiempo del poder usurpado y no irresponsablemente exponer al país a un desastre más, con pérdida irreparable de vidas y bienes mayores a los ya ocasionadas en estos 21 años, con consecuencias imprevisibles, todo por insistir en permanecer aferrados al poder y continuar la constante destrucción de lo que del país queda. Apartarse del poder es el más digno y valeroso acto de amor por la patria agonizante. No hacerlo es someterse al señalamiento y desprecio público y responsables penal y administrativamente de los daños ocasionados a la nación.

ANCO, expresa que las partes evidentemente entorpecedoras de una solución privilegiante del interés nacional, den pasó a la urgente conformación de un Gobierno de Transición, que no se encuentre integrado por personajes politicos o militares de uno u otro bando cuestionados y responsables por acción u omisión, como tampoco por testaferros o enchufados, todos responsables directos de la actual crisis, bajo la excusa de una unidad mal entendida o interesada con la que se pretende dar impunidad a quienes acusados de narcotraficantes son jefes de un partido (PSUV) que se declara estatutariamente armado y son responsables del desastre nacional. Eso lo repudia y rechaza con firmeza el país. Este Gobierno de Transición no debe ser partidista, sectario, ajeno a cuotas de poder y de improvisados funcionarios que tanto daño y costos ha ocasionado al país, integrado por honorables venezolanos de reconocidos méritos personales y profesionales, de suficiente y ejemplar experticia publica, que les permita concitar la confianza y apoyo nacional y de la comunidad internacional en la aplicación de nuevas formas y procedimientos para iniciar la firme e irreversible reinstitucionalización del país, el ingreso inmediato de la ayuda humanitaria y atención eficaz de la pandemia china.

No es el momento para la confrontación partidista electoral, todo lo contrario. Los partidos deben abocarse a su reestructuración y elaboración de tesis políticas modernas con visión trascendente y su militancia no seguir detrás de fatuos y falsos mesías populistas o dinastías familiares con derecho de sucesión. El momento electoral y de quienes legítimamente aspiren conducirlo debe ser postergados en los actuales momentos, dejarlo para cuando las condiciones del país permita la confrontación libre de ideas y proyectos sometidos a la experticia publica y voluntad electoral en el marco de un urgente nuevo pacto social. La Transición debe estar ajena de presiones políticas o económicas que entorpezcan el transito del país destrozado de hoy, al país de progreso, desarrollo y bienestar justo y libre que aspiramos y tendremos mañana.

La Fuerza Armada Nacional Institucional, no corrompida debe dejar sentir su voz y su acción como constitucionalmente lo tiene establecido, y como a ellas, a todo el liderazgo nacional y población ubicados en los diferentes ámbitos de actuación. Concertar, organizar y coordinar acciones no bajo el discurso interesado de cualquier parcialidad política, sino bajo el honesto sentir y compromiso libertario nacional, de sus gloriosos símbolos patrios y de nuestro orgulloso gentilicio venezolano.

Alianza Nacional Constituyente Originaria – ANCO.

Caracas, 7 de abril de 2020.