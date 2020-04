View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! ¡Aparten la politiquería! Luego de 44 días de un cerco epidemiológico exitoso en el Muelle de Chacachacare, el cual ha sido correctamente ejecutado y efectivo, quiero alertar que irresponsablemente algún personero a nivel central ha dado la orden de desmontar la cuarentena de los pescadores que vienen desde las islas del Caribe. Hasta hace poco, todos sin excepción, han cumplido su protocolo de prevención y han estado en cuarentena (14 días) en sus embarcaciones, entendiendo que es el protocolo de prevención que debe realizarse, para evitar el contagio de sus familiares, amigos y colectividad en general. No es posible que ahora pretendan enviar a los tripulantes a sus casas a cumplir la cuarentena apenas lleguen de faenar, desatendiendo las recomendaciones de los especialistas y epidemiólogos. Entiendan que dar ese paso es poner en riesgo la propagación del virus en el estado. Claro como siempre tienen la excusa perfecta, mañana dirán que es culpa de la epidemióloga, o del Gobernador, en caso de suceder algún hecho sobrevenido. Ya basta de tanta indolencia. Dejen la politiquería. Hago un llamado URGENTE a la Vice ministra encargada del Estado Mayor de La Salud para que corrija esta aberración contraria a los protocolos de prevención. #NoALaPolitiqueria #LaCuarentenaEsClave #SeamosResponsables #NuevaEspartaNosUne