El alcalde de Nueva Esparta, Alfredo Díaz se dirigió a Jorge Rodríguez y le dijo que es momento de dejar a un lado las diferencias políticas y trabajar para combatir el coronavirus.

«¡Sr Ministro Jorge Rodríguez el que trabaja no estorba, trabajemos! Además, ese término con el que usted me amenaza está fuera de lugar en estos momentos de tanta incertidumbre y tribulación», escribió en un hilo de Twitter.

Díaz expresó que su obligación es cuidar la salud de los margariteños y la del chavismo por la de todo el país. «Es por eso que no voy a quedarme de brazos cruzados, seguiré cumpliendo con el mandato del pueblo. Reitero una vez más mi disposición al trabajo conjunto y en equipo».

A la vez que aseguró que pone a disposición todo el recurso humano y material que su Gobernación «puede aportar para cumplir con todos los protocolos de prevención. Es momento de dejar a un lado las diatribas y resentimientos contra quienes no comulgamos con su proyecto político».

«Bastante daño le ha hecho al estado, el afán de protagonismo de sus representantes en la región. ¡Basta ya!», enfatizó.

«No hay tiempo para discutir, vamos a trabajar mancomunadamente como lo establece la Constitución».

Este domingo, Jorge Rodríguez amenazó a Díaz, tras los nuevos 21 contagios por coronavirus del foco de una academia de béisbol, que permaneció abierta durante la cuarentena, en esa entidad.

“No se coma la luz, si no quiere ayudar pues no estorbe. Aquí no hay cargo que valga (…) Aquí no hay politiquería que quepa”, dijo.