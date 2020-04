El presidente peronista de Argentina, Alberto Fernández, insistió el domingo en una salida política al conflicto en Venezuela y aseguró que “uno no puede decir que ese problema no existe”.



“Nosotros tenemos que entender que en verdad el problema Venezuela existe. Uno no puede decir que no existe. En verdad uno tiene que ayudar a que los venezolanos encuentren una salida. La salida será que se sienten, dialoguen, se vote, elijan nuevo presidente, no lo sé, lo tienen que resolver los venezolanos”, apuntó.

Y dijo, entrevistado en el canal argentino NET TV, que “uno tiene que ayudar a generar el marco para que vuelvan a sentarse y a confiar uno al otro”.

No obstante, aclaró que una intervención militar “uno no lo puede permitir nunca”.

Si bien el gobierno argentino no mostró su apoyo al plan para una transición en el país que impulsó EEUU, Fernández ha sido enfático en la búsqueda de una salida pacífica y política al conflicto en Venezuela, país que por tendencia política es aliado.

Y es que el pasado 3 de abril, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, señalaron que “la situación en Venezuela debe ser resuelta por los propios venezolanos sin presiones ni condicionamientos externos”.

Esto pocos días después de que EEUU mostrara su marco para una transición, que entre otras cosas, propone retirar las sanciones con la elección de un Consejo de Estado y realizar elecciones en no más de 12 meses.