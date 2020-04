El dirigente regional del partido Acep en Bolívar, Franklin Rodríguez, alertó este miércoles que ninguno de los hospitales en ese estado están en las condiciones para atender a pacientes con cualquier patología, mucho menos con coronavirus.



“La situación sanitaria que atraviesa el país, por el colapso de su sistema de salud pública, amerita una decisión de esta naturaleza. La cuarentena social per se, no es suficiente para detener el avance de un virus”, señaló, tras enfatizar que la medida más importante para prevenir el contagio con Covid19 es el lavado correcto de manos con agua y jabón, y la limpieza del hogar.

Igualmente, criticó al gobierno madurista por no adoptar medidas a tiempo para evitar el colapso de los servicios públicos, indispensables para hacerle frente al Covid-19.

“El problema se agrava en la medida en que el Estado no es capaz de cumplir con las obligaciones que le corresponde por ley de garantizar a la población el suministro de agua potable, gas doméstico y electricidad; y mucho menos para solventar la emergencia humanitaria de millones de venezolanos que no tienen ingresos para comprar alimentos y medicamentos, que viven de la cotidianidad y, en consecuencia, no pueden cumplir con la medida de aislamiento”, advirtió.

Rodríguez aseguró que el venezolano entiende que combatir el coronavirus es una tarea de todos, no solamente de los presidentes, gobernadores de estado o alcaldes, sino de los ciudadanos que forman parte del país.

“Derechos fundamentales como el acceso al agua potable, están siendo conculcados de alguna manera en Venezuela desde hace muchos años. No porque el decreto los restrinja, sino porque el Estado no los garantiza. Y en tales condiciones, a la población le es prácticamente imposible acatar la medida mantener la higiene», comentó.

Con información de nota de prensa.