El enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams dijo este miércoles que mantiene comunicación permanente con el Gobierno español, pese a que no coinciden 100% en su opinión sobre Venezuela y destacó que España ha dicho que no sabe dónde está «El Pollo» Carvajal.

«No puedo decir que estamos al 100% de acuerdo sobre la situación en Venezuela, pero tenemos una comunicación cercana y hablamos de ello frecuentemente», dijo en una rueda de prensa según La Vanguardia.

Uno de los temas que ambos han tratado es la extradición a EEUU por delitos de narcotráfico de «El Pollo» Carvajal, quien desapareció después de que un tribunal decidiera ponerlo en libertad provisional.

«Sobre Carvajal, no tenemos noticias, no sabemos dónde está. El Gobierno español nos ha dicho que no sabe dónde está. Obviamente, la petición de extradición sigue vigente», dijo Abrams.

Indicó que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, conversa a menudo con su homóloga española, Arancha González Laya, mientras que él mismo está en contacto con el embajador español en Washington, Santiago Cabanas.

Abrams insistió en que el «régimen» de Maduro no está interesado en dialogar sobre la «vuelta a la democracia».