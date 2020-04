El enviado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, aseveró este viernes que desde Rusia ya no hay suficiente apoyo económico para mantener los “regímenes” de Cuba y Venezuela.

“Venezuela no tendrá el mismo destino que Cuba, creo que Cuba es una excepción porque Cuba empezó como parte de la guerra fría con un nivel extremadamente alto de apoyo ruso, que vemos ahora, en el último año, que han dado a Venezuela los rusos, ni un centavo, están tomando recursos de Venezuela que es otra cosa”, afirmó Abrams en una entrevista exclusiva a La Patilla.



El diplomático estadounidense agregó que “el apoyo cubano es muy importante para ellos. Venezuela les paga con petróleo, pero hay alrededor de 2.500 agentes de inteligencia cuyo papel vital es evitar golpes de estado y conversaciones dentro del Ejército, además de hacer de los militares gente que reciben órdenes de Nicolás Maduro sin poder ser el Ejército nacional, es lo que quiere evitar Maduro sobretodo”.

“Los rusos apoyan a Maduro a nivel político y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un apoyo a nivel político, pero desde hace más o menos dos años, el régimen no recibe apoyo económico. Nadie está dando dinero al señor Maduro, ni el Fondo Monetario, ni los chinos, ni los rusos, nadie está dando recursos, y creo que el nivel de apoyo que él tenía no existe hoy, y lo vemos en el caso de Rosneft, la compañía que está saliendo. El valor de Maduro para Rusia ha bajado muchísimo, y los ingresos que tiene el régimen para arreglar los problemas ha bajado tantísimo, no creo que se esté ganando nada o casi nada ahora”, aseguró.

Sobre un posible diálogo Abrams dijo que “si hay que negociar una transición hacia unas elecciones libres y un país democrático, mirando nuestra propuesta, hay muchas cosas que se pueden discutir, aun cuando Nicolás Maduro no quiere negociar nada, y explica que su enfoque es su futuro de cómo quedarse en el poder. Lo que hemos dicho es como negociar en el futuro con otros venezolanos incluyendo gente del chavismo, gente del Psuv, del ejército, pero con Maduro hay un tema, su salida”.

“La situación se empeora debido al Covid-19, la falta de gasolina, la salud, ustedes en Venezuela no pueden esperar, aunque nosotros si podemos esperar. No hemos hablado con los cubanos, ni con Díaz Canel sobre Venezuela. El presidente Trump nunca permitiría que Rusia envíe unos 5 mil militares a Venezuela, eso es inadmisible”, reiteró.

“En la historia existen muchas posibilidades, una posibilidad también es que se quede en Venezuela, para evitar la extradición, o se vaya a Cuba para evitar la extradición a los EEUU. Creo que él (Maduro) y su esposa ya han pensado en todo esto, y evidentemente quieren postergar la decisión, pro para su futuro él debería pensar con todos los ejemplos, el que puede decidir su futuro. Queremos absolutamente una transición pacífica, y sabemos los sociólogos, los políticos, o historiadores nos dicen, que una transición pacífica siempre es mejor, mirando al país”, concluyó.