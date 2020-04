El secretario de Unidad Visión Venezuela en Zulia, Ali Espina, aseguró este jueves que el modelo económico implementado por el “régimen” de Nicolás Maduro, es insuficiente y desfasado en la crisis por el cononavirus.

“El pueblo venezolano y más aún el pueblo zuliano ya no tiene ni para comprar un kilo de arroz, el alza exagerado de los precios de los rubros de la Cesta Básica se han incrementado en un 250% y hasta en más, con unos costos del arroz que se conseguía en BsS.50.000, pasó a costar hoy en día a BsS. 150.000, el queso de BsS. 250.000 a BsS 600.000, la carne de segunda de BsS. 220.000 a BsS. 700.000”, destacó Espina.

Como ejemplo de la situación que se viven en varios sectores del estado Zulia, nombró el caso de la subregión Guajira, “que hoy está sufriendo ese duro golpe, donde no cuentan con la posibilidad de adquirir los rubros alimenticios, la única forma de obtenerlos era a través de la frontera, donde a diario transitaban para poder comprar los productos a menor costo posible; los habitantes de Guarero, Paraguachón, Los Filuos, Guana, y hasta los mismos habitantes de Sinamaica -tierra icono y patrimonio de la zulianidad- que sufren con la carencia del agua, transporte, luz, vialidad, sucumbidos en la delincuencia, aunado a estas situaciones, hoy se le suma la alimentación”.

Según el dirigente regional, no solo la subregión Guajira, sino en todos los municipios del estado Zulia, “se vive al ritmo de caballo, al igual que en todo el país, con el corre y corre a diario y con un bozal todo el día, por las calles que transitamos vemos cómo la gente que tiene que trabajar, aun en medio de la pandemia, camina kilómetros y kilómetros para poder cumplir con sus labores y después la misma rutina para poder retornar a sus casas, esto se repite los 7 días de la semana”.

En ese orden de ideas, añadió que el gobierno regional, con las 21 alcaldías del estado, implementaron un sistema de transporte público gratuito que solamente lo pudieron disfrutar 3 días. “Actualmente no se ve ni uno solo en la calle, cosa que ni el gobernador, ni los alcaldes bolivarianos informan qué pasó o qué pasa con esos fulanos buses, y apenas llevamos 18 días de cuarentena social, si este es el inicio de la película, no me quisiera imaginarme el final”.

En tal sentido le exigió al gobernador de la entidad y a los diferentes alcaldes y alcaldesas de los 21 municipios del estado, que les ofrezcan soluciones a los zulianos, para poder aguantar lo que queda de cuarentena social, “no va ser el Coronavirus que nos va a matar, va hacer el hambre que va a acabar con nosotros los zulianos, que no sigan engañando al pueblo con las supuestas cajas Clap que de hecho el 85% de la población no les ha llegado, y al otro 15% que les llegó, si no tienen dinero, sencillamente no se las dejan”.

Por último pidió, que en esta cuarentena las cajas Clap deben ser subsidiadas en su totalidad por el Ejecutivo regional, “que implementen rutas de transportes gratuitos, pero sin paralizarse un sólo día, y por supuesto, vigilancia policial, tanto en los barrios, hospitales y diferentes calles del estado Zulia”.

Nota de prensa