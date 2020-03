El ingeniero Winston Cabas, que el año pasado denunció que las condiciones que originaron el megaapagón, manifestó este viernes que éstas se mantienen y que es posible que vuelva a ocurrir una falla eléctrica en todo el país.

“Hoy las condiciones se mantienen y existe la posibilidad de que se presente un nuevo apagón porque no hay mantenimiento, no existen condiciones para una buena calidad de servicio, no hay combustible para que las centrales termoeléctricas funcionen correctamente y la corrupción sigue campeando en Corpoelec”, señaló el presidente de Aviem desde el exilio.

Indicó que el gobierno madurista “ha hecho caso omiso” a las advertencias que se han hecho. “No es posible que en el país sigan las mismas condiciones que cuando ocurrió el apagón el año pasado”, criticó.

“Ese día, por falta de mantenimiento, la grama que por el descuido se convirtió en ramas y árboles, las ramas tocaron las líneas de transmisión en la subestación Magdalena, las líneas colapsaron, se fue una sobretensión a las turbinas del Guri y se produjo el Megaapagón”, recordó.

En ese sentido, responsabilizó a Nicolás Maduro y el antecesor gobernante socialista, Hugo Chávez. “Un tipo que botó 20 mil personas con experiencia de la industria petrolera, por eso no se produce combustible para nuestras centrales. Allí está la raíz de nuestra situación”.

“Le digo a los venezolanos que tengan resistencia, tolerancia, porque el sol brillará. Hay que sacar a Nicolás Maduro de la Presidencia, expulsar a Diosdado Cabello y esa banda de delincuentes que se han robado los dineros de nuestro país”, comentó, entrevistado por Jesús Torrealba.