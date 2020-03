El legislador chavista Willian Gil indicó que las 10 personas de la sociedad civil que fueron escogidas para formar parte del comité de postulaciones electorales, sí cumplen con la normativa legal, pese a que hay algunos que militan en partidos políticos, algo que la Ley aclara que no puede ser así.



“En la Ley no establece ninguna prerrogativa para una condición política. Estamos eligiendo las personas del comité preliminar, no escogiendo el CNE. (…) No establece nada el reglamento, cuando elijamos el CNE cumpliremos con todas las normas, estas 10 cumplen con toda la normativa legal”, dijo Gil.

Señaló que cualquier asociación civil puede postular y pidió que no se confunda la elección de los rectores con la escogencia de quienes conforman dicho comité.

“Personas postuladas por la sociedad civil, cualquiera sea su condición, puede ser postulada y estas 10 personas nombradas en acuerdo, tanto sectores de oposición como nosotros formamos parte, revisamos bien las credenciales y las elegimos”, insistió.

Y argumentó que “siempre habrá crítica, quien no quiere que se renueve el CNE. Siempre va a haber personas en desacuerdo con que las cosas se hagan por la vía pacífica”.

“La comisión ha seguido trabajando porque nuestro compromiso es refrescar el CNE e ir a unas elecciones que establece la CRBV que son parlamentarias”, continuó, entrevistado en Primera Página por Globovisión.

De igual forma, adelantó que esta semana se llevará a cabo la juramentación de las 10 personas, y dijo que será en el seno del comité que está dirigido por el diputado que reconoce a Juan Guaidó: Ángel Medina.

“Nosotros aspiramos que la juramentación sea esta semana para comenzar a trabajar en el cronograma y llegar a la construcción de un nuevo CNE. Pensamos que esta semana estaremos juramentando a estos 10 ciudadanos, y trabajar con los 11 diputados”, precisó.

Al mismo tiempo, calificó de “victoria política” que el comité esté trabajando el Palacio Federal Legislativo secuestrado. “Nosotros estamos dialogando, nos estamos poniendo de acuerdo y vamos a tener un CNE”, indicó.

“Stalin (González) es el secretario de la comisión. En todo caso ahí están representados todos los partidos. Todos los partidos que formamos parte de la AN nos pusimos de acuerdo y designamos estos 10 diputados”, señaló.

Barquisimeto



Willian Gil también tuvo tiempo para referirse a los hechos de Barquisimeto, donde grupos armados adeptos al gobierno socialista que defienden atacaron a tiros a la caravana del presidente encargado. Señaló a que ellos no les conviene que le pase algo a Juan Guaidó.

“Más allá de cualquier hecho aislado, no hay que mostrar más nada. Quisieron provocar al pueblo, pero, ¿a quién le conviene que le pase algo a Juan Guaidó? A nosotros no, nosotros respetamos el derecho a la vida, a la no violencia”, aseveró.