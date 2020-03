El ingeniero Luis Cabrera, representante del equipo de gremios de Voluntad Popular, indicó este viernes que a un año del mega apagón, las termoeléctricas zulianas generan apenas 300 megavatios.

A un año del apagón eléctrico más grande de la historia de Venezuela que en algunos estados duró entre cinco y siete días continuo, se pronunció el equipo de Gremios de Voluntad Popular. Cabrera aseguró que la región zuliana sigue siendo la más afectada, porque recibe menos megavatios de lo que necesitan sus habitantes.

“En el Zulia necesitamos dos mil 900 megavatios y del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) recibimos menos de esa cantidad, porque no hay la generación necesaria, las líneas de transmisión están afectadas por la falta de inversión y las termoeléctricas regionales producen muy poca cantidad de energía. Hoy estamos a las puertas de un nuevo apagón en los 24 estados”, afirmó.

Cabrera informó que la operatividad de la planta termoeléctrica Ramón Laguna no supera 5%. “La Ramón Laguna produce solo 300 megavatios que alcanzan para abastecer un sector de la capital zuliana, por eso vemos como el racionamiento continúa y las fluctuaciones eléctricas son constantes a un año del apagón nacional. En el caso de Termozulia y la planta termoeléctrica Rafael Urdaneta tampoco producen los megavatios que se necesitan en este estado”, explicó.

El dirigente enfatizó que la crisis eléctrica en el país no se solucionará mientras Nicolás Maduro esté en el poder, debido a que ellos son los causantes de que Venezuela viva en la oscuridad. “Este régimen no invirtió en el SEN ni en el Sistema Interconectado Nacional, durante años se dedicaron a contratar personal no calificado y los ciudadanos somos los que estamos pagando las consecuencias de su ineficacia. En 1998 contábamos con un sistema eléctrico fortalecido, pero desde que esta dictadura llegó al poder comenzó a acentuarse el deterioro de todo el SEN”, dijo.

En su pronunciamiento, Cabrera exhortó a los venezolanos a seguir apoyando al presidente (E), Juan Guaidó, a lograr la transformación política de Venezuela.

“Sacando del poder a Maduro comenzarán a hacerse las inversiones necesarias para recuperar a largo plazo todo el Sistema Eléctrico Nacional para que los venezolanos tengamos nuevamente un servicio eléctrico eficiente. Según el Colegio de Ingenieros de Venezuela necesitamos una inversión superior a los 50 mil dólares para recuperar el SEN en un periodo que puede tardar entre cinco y 30 años, porque hay que recuperar las estructuras, hacer mantenimiento, reingeniería, además de recuperar los sistemas de generación, transmisión, distribución y comercialización”, sostuvo.

Nota de prensa