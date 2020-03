Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de España, consideró este jueves que no se puede acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de haber roto los compromisos de la UE tras el ‘Delcygate’, pues a su juicio, su llegada fue algo que «no sabía».



«Lo que sucedió Delcy Rodríguez fue una situación que debe aclararse. Me consta que no se comunicó su llegada, y el gobierno pudo comunicar mejor lo ocurrido. Si hubieran dicho lo que pasó en un principió lo agradeceríamos todo. Hay que ser contundente con las normas que hemos decididos los europeos. Yo tengo muy claro lo que supone el régimen venezolano, pero tampoco se puede acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de haber roto los compromisos europeos. Eso le vino inesperadamente. Algo que no sabía», explicó Esteban a TV Venezuela.

Por otro lado señaló que la problemática venezolana se utiliza mucho para la política interna española «y no es bueno en lo absoluto. No dudamos de Juan Guaidó, que es el presidente (E), solo que el objetivo debe ser lograr elecciones presidenciales lo más pronto posible. Yo no creo que la posición de España se haya modificado. Lo que creo es que se ha intentado usar internamente el tema venezolano y no para bien de Juan Guaidó. Su figura se la han intentado apropiar determinados grupos de la derecha de la política española. Yo no creo que sea bueno para las posiciones democráticas del presidente Guaidó».

En otro contexto, dijo que ven con tristeza «lo que era Venezuela. Una Venezuela potente que era referente. Ahora mucha gente a vivir a Euskadi y tenemos que recibirlos con la misma generosidad que ellos nos recibieron a nosotros en su tiempo».

Por último apunto que el número de vascos que había en Venezuela «han migrado a otros países, sin embargo los que residen en España se han adaptado muy bien. El gobierno español tiene como reto ordenar el tema de las migraciones”.

#5Mar @AITOR_ESTEBAN, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados de España, nos comenta sobre la diáspora que ha arribado a Euskadi producto de la crisis generalizada que se vive en Venezuela. Reporta @GoiAzua, para #TVVNoticias pic.twitter.com/H9zvaK8iVY — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 5, 2020

#5Mar @AITOR_ESTEBAN, portavoz del PNV en el Congreso español: “La problemática venezolana se utiliza mucho para la política interna española y no es bueno. No dudamos de Juan Guaidó, solo que el objetivo debe ser lograr elecciones presidenciales lo más pronto posible. #TVV pic.twitter.com/CybPibtwdk — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 5, 2020

#5Mar @AITOR_ESTEBAN, portavoz del PNV en el Congreso español: “Lo que sucedió Delcy Rodríguez, fue una situación que debe aclararse. Me consta que no se comunicó su llegada, y el gobierno pudo comunicar mejor lo ocurrido”. #TVV pic.twitter.com/3olIrIiw75 — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 5, 2020