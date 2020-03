El expreso político Villca Fernández dijo que «La Resistencia» tomará acciones de calle para protestar en contra de las elecciones parlamentarias, que a su juicio Ramos Allup y otros diputados pretenden apoyar.

«Vamos a hacer lo que sea necesario, movilizaciones, actividades de calle y hablarle con la verdad a la gente; hemos iniciado una campaña muy dura en contra de ese proceso a parlamentarias a la cuales algunos se están prestando como Ramos Allup y diputados que estaban en el exilio por persecución por el régimen y están en Venezuela, porque se estarían armando las maquetas para un proceso a parlamentarias», dijo en entrevista con Sergio Novelli este jueves.

«Estaban perseguidos, exiliados y no fueron capturados, pero capturan a Renzo prieto, esto hay que hablarlo con la verdad. ¿Será que si yo regreso a Venezuela tampoco me detienen?», cuestionó.

Fernández precisó que ir a elecciones parlamentarias solo asegurará el curul de los diputados de la AN pero no acabará con la crisis que ha acabado con la vida de miles de venezolanos. «Es hora de que nuestra dirigencia le de dirección a esta lucha, que tengamos direccionado a dónde vamos y hacia dónde va dirigida la protesta; no hay un resultado que nos diga que hemos avanzado en la conquista del objetivo que debe ser el cese de la usurpación y recuperar la libertad y la democracia».

«Quienes están promoviendo parlamentarias, como Allup que ha intentado decir que cortaron los videos o que mal interpretaron lo que dijo, sabemos que no es así. La constitución dice que hay elecciones parlamentarias pero también dice que debe haber democracia, que no debe haber presos políticos, dicen que en 2018 debieron haber elecciones presidenciales legales y libres y no es así; el discurso de las elecciones parlamentarias en 2020 porque lo dice la constitución no cabe porque en Venezuela no se respetan los ddhh, las leyes y no hay democracia».

«Pero parece ser que no es el objetivo de la dirigencia política el recuperar la democracia, sino volver a renovar sus curules en la AN sin importar si está Maduro o no en el poder. Un proceso electoral a la AN en el 2020 solo cesaría las funciones del presidente encargado Juan Guaidó, estarían derrocando al presidente Juan Guaidó y no a Maduro», enfatizó.

Asimismo, aseguró que la única manera de ir a elecciones presidenciales es cuando esté «toda la comunidad internacional instalada, un CNE totalmente imparcial y sin Maduro en el poder, por eso los venezolanos tienen que empezar a exigir a la dirigencia política que retome el hilo de la lucha y que no vamos a impulsar un proceso electoral de la AN hasta que no tengamos el cese de la usurpación».

Presos políticos y secuestro de Renzo Prieto

Fernández quien se encuentra en Perú tras ser exiliado, indicó que hoy se estaría realizando el traslado de los militares presos por la Operación David. «Nos informaron que había salido el traslado de Ramo Verde a Tribunales de los militares presos, pero no tenemos información del traslado de «La Tumba» donde está Caguaripano; desde hace casi 3 años por fin deciden darle curso al juicio y esperamos que se de la audiencia en las próximas horas».

A la vez que denunció la tortura permanente a presos políticos y destacó que el diputado Juan Requesens y el jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero están aislados. «En 2020 ha aumentado la tortura y la persecución a dirigentes y políticos, Requesens está en El Helicoide totalmente aislado, en una celda que no tiene acceso a la luz solar, es una caja pequeña pintada de blanco, con una reja sin puerta y está totalmente vigilado por funcionarios, sin acceso a conversar con nadie».

«Marrero está en una celda más abajo que era antes un baño, una celda de 1,50 X 2 metros. Está totalmente aislado y así están otros presos en El Helicoide, sin derecho a la luz solar, sin visitas por más de un mes porque les siguen violando los derechos. En el Dgcim están en una cámara llamada El Teatro de los Sueños, que son celdas de 2×2 con una puerta de acero y no tienen derecho a bañarse, ni a ver la luz solar ni a la alimentación, es una tortura permanente. Hay días en los que los desaparecen por horas, los golpean, los asfixian, les meten electricidad, hay una política de exterminio con los presos políticos y están muriendo en los calabozos».

Reprochó el secuestro del diputado Renzo Prieto (VP-Táchira) y aseguró que es un acto de cobardía por parte del gobierno de Maduro. «Es querer amedrentar y meter miedo a una juventud que vuelve a las calles, sabíamos que iban a arremeter contra dirigentes símbolos de lucha y dignidad como Renzo que no se arrodilla. Él sabía que desde hace algunos días lo estaban siguiendo y él dijo que no iba a dejar de luchar y que iba a salir por su país y la democracia».

«Cabello en su bazofia de programa intenta relacionar a Renzo con unos encapuchados y él jamás se ha puesto una capucha, es extremadamente pacífico y dueño de una fortaleza gigante, no le gusta la violencia y es un hombre de paz. Quien crea que van a quebrar la voluntad de Renzo Prieto están muy equivocados y la responsabilidad de lo que le pase recae directamente en Maduro», sentenció.