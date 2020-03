El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó este lunes como «espantoso» el trato que reciben los venezolanos debido a que, a su juicio, «no tienen absolutamente nada».



«Venezuela es un tema muy importante para nosotros. El trato que le están dando a los venezolanos es espantoso. No tienen trabajo. no tienen comida. No tienen absolutamente nada. De eso estamos hablando y es un tema de discusión muy importante para todos nosotros», insistió Trump a la prensa desde el Salón Oval.

El mandatario hizo tales declaraciones en compañía de su homólogo colombiano, Iván Duque, quien le pidió endurecer las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.