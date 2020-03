El presidente de EE.UU, Donald Trump, comentó el anuncio de Mike Bloomberg a quien llama “Mini Mike” sobre retirarse de las primeras demócratas y darle su apoyo a Joe Biden a quien se refirió como “Sleepy Joe” y aseveró que éste solo busca salvar su imagen.

Así lo dijo Trump en varios tuits:

“Mini Mike Bloomberg acaba de «abandonar» la carrera por la presidencia. Podría haberle dicho hace mucho tiempo que no tenía lo que se necesita, y se habría ahorrado mil millones de dólares, el costo real. Ahora invertirá dinero en la campaña de Sleepy Joe, con la esperanza de salvar la cara. ¡No funcionará!”.

“Mini Mike Bloomberg ahora incendiará a Tim O’Brien, y a todos los tontos y las personas realmente tontas que lo metieron en este enredo. Esta ha sido la peor y más vergonzosa experiencia de su vida … ¡y ahora a Sleepy Joe!”

“Wow si Elizabeth Warren (otra aspirante demócrata a candidata presidencial) no estuviera en la carrera, Bernie Sanders habría ganado fácilmente Massachusetts, Minnesota y Texas, sin mencionar varios otros estados. Nuestra Pocahontas moderna no pasará a la historia como ganadora, ¡pero es muy posible que sea la SPOILER de todos los tiempos!”

Hasta los momentos ni Biden, Bloomberg o Warren han respondido al comentario que recientemente el mandatario estadounidense escribió en redes.

Minutos antes se conoció que Bloomberg a raíz de los resultados obtenidos por los aspirantes demócratas Joe Biden y Bernie Sanders anunció que se retiraba su contienda para darle su apoyo al primero.

“Hace tres meses, entré en la carrera presidencial para derrotar (al presidente de EE.UU.) Donald Trump. Hoy, dejo la carrera por la misma razón; para derrotar a Donald Trump», aseguró en un comunicado en el que subrayó que «está claro que el candidato (óptimo) es mi amigo y gran estadounidense, Joe Biden”, dice Mike Bloomberg en una nota publicada por Efe.

Wow! If Elizabeth Warren wasn’t in the race, Bernie Sanders would have EASILY won Massachusetts, Minnesota and Texas, not to mention various other states. Our modern day Pocahontas won’t go down in history as a winner, but she may very well go down as the all time great SPOILER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020