El constituyentista Francisco Torrealba dijo este jueves que se está manejando dejar al menos dos de los cinco rectores actuales en el nuevo CNE por el proceso de las venideras elecciones parlamentarias. “No hay nada descartado”, señaló.

“Se maneja, para no partir desde cero, porque cuando colocas a una persona en una responsabilidad para llevar un proceso complejo como una elección parlamentaria que es en todo el país, no es descartable y es recomendable que al menos un par de rectores se mantengan, de los cinco, dos, y los que vayan a venir, sean tres, de los principales, entonces no hay nada descartado, seguimos en las conversaciones”, precisó Torrealba.

Indicó que la oposición está equivocada al pensar que si no está la rectora oficialista Tibisay Lucena en el Poder Electoral, tendrá más oportunidades. “nosotros estamos de acuerdo con que se pongan 5 personas, no necesariamente todas nuevas”, comentó.

Y aprovechó para afirmar que “toda Venezuela debería hacerle un gran reconocimiento a la rectora Tibisay Lucena que a pesar de enfermedades y problemas personales se ha sobrepuesto y garantizado la expresión de los ciudadanos y ciudadanas”.

“No hay nada que esté descartado. En el marco de los acuerdos, todas las opciones están sobre la mesa. Cuando se habla de Tibisay Lucena, hay que hacerle un reconocimiento”, insistió.

Sobre la confianza en el elector, dijo que “tenemos un sistema blindadísimo. Y quiero decir que si se trata de dar confianza, sabemos que hay una buena cantidad de venezolanos que no dejarán que ocurra algo más”.

Acuerdo unánime con el G4



En tanto, el dirigente chavista explicó que lo adelantado en torno al comité de postulaciones electorales se debe a acuerdos unánimes con el G4 y toda la oposición. También dijo que no hay prohibición para que los miembros de la sociedad civil militen en algún partido político.

“No existe ninguna prohibición u obstáculo en el sentido de que los ciudadanos que forman parte del comité militen en la oposición o en el oficialismo. Lo importante es que se comience con el trabajo que sigue para escoger un nuevo CNE. Todo esto se ha venido haciendo e acuerdo unánime con todo el G4 y toda la oposición”, apuntó.

Añadió que fue gracias a la insistencia de diálogo por parte del gobernante socialista Nicolás Maduro que “se ha logrado avanzar”.

“Se está haciendo un esfuerzo grandísimo para dialogar con la oposición, para dar garantías y nadie deje de ir a elegir a los diputados este año para que el 5E 2021 se instale un nuevo Parlamento y aspiramos que sea una mayoría chavista o una que trabaje (…) Nosotros hemos venido llevando adelante este proceso para que nadie se quede por fuera de los debates y eso no ha permitido que haya controversias. Se va a juramentar en la sede del comité de postulaciones, que es el Salón Francisco de Miranda y será el director de debates”, dijo, entrevistado en Primera Página.

Omisión legislativa



Sobre la omisión legislativa, el constituyentista detalló que la Constitución prevé todos los mecanismos, y que si bien de momento es descartable, “si en algún momento llegase a presentarse un obstáculo, podría sin duda aplicarse la omisión legislativa. Para nadie es un secreto que hay obstáculos en la AN, pero si se siguen explorando los nombres, van a encontrar una buena cantidad de venezolanos con la talla ética para cumplir con las tareas encomendadas”.

“Ya se tiene adelantado reglamento, el cronograma de trabajo, ajustes para aplicación de lapsos recortados para escoger. Si se dispone la oposición, podemos tener para final de este mes una decisión unánime”, agregó.