El tenor venezolano, Luis Magallanes, fue aceptado en la Opera de Zürich a partir de septiembre, y es oriundo de la ciudad de Zaraza, ubicada a unas 6 horas de Caracas.



Así lo celebró en Facebook la pianista Gabriela Montero, quien ha sido una guía para la carrera de Magallanes.

«Nos llena de orgullo inimaginable, alegría y cumplimiento. Venezuela es un narco-estado roto. Corrupto. Fallido. Dictatorial. Parece insoluble. Un caso de cesta, ahora hogar de ejércitos privados criminales de Colombia a Rusia. Todos saqueando sus preciosos recursos minerales mientras el primer mundo se pierde en el sillón lujoso de la filosofía política medio horneada. Emerger con desafianza de este infierno es la voz de un ángel, y el espíritu de esperanza», afirma Montero.

Finaliza diciendo que Magallanes, «es solo un joven exilio entre seis millones, pero un símbolo de esperanza para todos. Bravo, Luis. Bravo, hijo».

To my English speaking friends. Please read this about a young man finding his fame. He is from Zaraza.

Our “son”, the tenor @soyluismagallan has been accepted into the Zürich Opera Studio starting this September. His journey began in Zaraza, Vzla in 2018, to our home to Dublin. Read his story on my FB. This is a video of when Luis told us he’d been accepted. He’s on his way! ❤️ pic.twitter.com/Frn8ZjWGtW

— Gabriela Montero (@monterogabriela) March 6, 2020