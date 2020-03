La abogada y activista Tamara Sujú, rechazó este martes la propuesta de conformar un régimen de transición con miembros de la estructura del Gobierno/ANC.

Así lo dijo Sujú en varios mensajes escritos en su cuenta de Twitter:

“Sin que me quede nada por dentro. No se puede promover un gobierno de transición con la estructura primaria criminal de Nicolás Maduro, bien sea sus «Ministros» Alto Mando FAN, Jefes de Inteligencia y directores de Organismos de Seguridad”.

“No se puede tener ningún tipo de Tolerancia ante la mafia narcotraficante, terrorista, y violadores masivos de DDHH. Después de haber documentado las peores Torturas que la mente humana puede imaginar, les digo que el poder lo usurpan mentes enfermas, psicóticas, criminales, morbosas, y sus víctimas quieren justicia”.

“La mente más sucia que encabeza la mafia se vistió de «blanco» ayer, por órdenes de sus babalaos será… porque Saibaba se murió, y no creo que ninguna orden hindú quieran saber de este narcotirano, al que juicios no le faltaran Internacionalmente. Cada día roba más oro de sangre a Venezuela”.

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) March 31, 2020