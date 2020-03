El comisario Iván Simonovis aseguró este jueves que pronto existirá la plataforma legal para actuar en contra de Nicolás Maduro y su gobierno, luego de que se conociera por CNN que el Departamento de Justicia de EEUU iba a acusar al régimen chavista de “promotor del terrorismo”.



“Desde hace algunos meses he dicho que no hay forma que Nicolás Maduro ni sus más cercanos colaboradores escapen de la justicia y que ésta será implacable. La excusa del Coronavirus no los salvará. Tendremos pronto la plataforma legal y actuaremos”, escribió Simonovis.

En otro mensaje, compartió una foto de la detención del expresidente panameño, Manuel Noriega, en manos de la DEA. Dijo que lo que antecedió a dicha imagen, fue una orden de captura desde Estados Unidos.

“A partir de ese momento era un requerido por la justicia. No muy diferente a la designación del Régimen de Nicolás Maduro como promotor del terrorismo”, indicó, quien está designado como comisionado presidencial de Juan Guaidó para la Seguridad.

Según la cadena CNN, está previsto que hoy a las 12 del mediodía, el Departamento de Justicia comparecerá ante la prensa e iba a acusar a Maduro y su gobierno de promover el terrorismo en la región.