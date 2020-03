El Comisionado/AN Especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, aseveró este martes que lo que viene para Venezuela es justicia. Eso tras las acusaciones del Departamento Justicia de EEUU contra Nicolás Maduro y 14 allegados al oficialismo por narcotráfico.

“Esto dejó de ser un tema político para convertirse en un caso absolutamente judicial. Lo que viene es justicia”, reveló Simonovis en una entrevista a La Gran Aldea.

“Nicolás Maduro lo que heredó fue la estructura criminal que ya existía. Creada y desarrollada por Hugo Chávez, quien usó la corrupción como estrategia para controlar y garantizar lealtades. Eso fue lo que hizo Chávez con la Fuerza Armada y todas las instituciones del Estado, hasta convertirlas en lo que son hoy: Una gran organización delincuencial”.

“Hugo Chávez no es más que otro dictador latinoamericano. Así lo fue Rafael Leonidas Trujillo, Augusto Pinochet, Jorge Videla. Simplemente un militar resentido con capacidades de comunicación, y una bonanza petrolera a su entera disposición”, acotó.

Simonovis aseguró también que “el control del país lo tiene una camarilla de militares corruptos, muy pequeña, pero con gran poder». «A Maduro lo tienen como el que da la cara. Pero allí hay parcelas que manejan Diosdado Cabello, (Vladimir) Padrino López, Remigio Ceballos, y en ese sentido la repartición de la riqueza y los espacios que les producen riquezas a ellos y sus familias. La similitud es que estamos ante un caso penal y los casos de investigación criminal se cierran con la captura de los investigados. Noriega terminó capturado y lo mismo les pasará a los acusados de la dictadura”.

Sobre la conversación que mantuvo con el mandatario de EEUU, Donald Trump, Simonovis reveló que “me dijo que él y su gobierno estaban comprometidos a lograr la libertad de Venezuela».

«Mi conversación con el presidente Trump fue sencilla, directa y clara. Yo estaba invitado a verlo por la historia que me acompaña a mí y a mi familia. Hablamos sobre la cárcel y lo que había vivido allí. También conversamos sobre la situación de Venezuela. Le leí una carta que llevaba. Me pidió que se la entregara. Me estrechó la mano y me ratificó su apoyo para regresar la democracia a nuestro país”.

“La mayor parte de los 15 años que estuve preso los pasé en la sede del Sebín (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Allí mantenía mucha relación con funcionarios que hoy en día tienen jerarquías medias o altas. El entorno que me rodeaba eran militares o policías que de una forma u otra siempre tenía contacto con ellos. Ya estando en la casa burlé la seguridad que me imponía el régimen. Tuve muchas reuniones con funcionarios policiales y militares. Los años que estuve en la casa me permitieron actualizarme en muchos aspectos, no solo el tecnológico, sino también en el policial. Hice nuevos amigos que son oficiales y con ellos intercambio mucha información”, detalló.

En torno al intercambio de información con autoridades estadounidenses, dijo que era su responsabilidad. «Tengo reuniones, cada cierto tiempo, con agencias de investigación e inteligencia. Revisamos expedientes. Me solicitan información. Yo se las consigo y se las entrego. Eso ayuda a darle continuidad a las investigaciones que ya se iniciaron y permite que otros casos que desconocían entren en el radar”.

“Hace un mes entregué al Departamento de Estado una lista de personas vinculadas al régimen y ellos han estado procesando esa información. Hay muchas personas que han burlado controles y creado informaciones falsas para poder permanecer aquí. Mi trabajo ha sido entregar datos fidedignos de políticos, militares, empresarios y familiares de la dictadura, para que la justicia haga lo que corresponde”, detalló.