El diputado Elías Matta aseveró este martes que la caída de la producción petrolera tiene que ver con la “mala gerencia” y no completamente con las sanciones de EEUU.

“La realidad de la caída de la producción petrolera tiene que ver con el mal manejo de la industria petrolera, ahora bien las sanciones, y eso lo podemos demostrar porque ya para el año 2017 cuando se inician las sanciones, en agosto de ese año, la caída petrolera estaba cercana al millón 500 mil barriles, y esa caída no tuvo nada que ver con sanciones. Ellos han dicho que toda la responsabilidad de la caída del petróleo es culpa de las sanciones, las sanciones son decisiones que toma un país de manera libre, esa es una decisión el gobierno de los EEUU, no es una decisión que nadie se las está pidiendo, y eso lo hacen ante el argumento que estamos bajo un dictadura que no respeta los DDHH”, sostuvo Matta en declaraciones a TVVenezuela Noticias.

El parlamentario aseguró que la realidad es que la caída de la producción petrolera “tiene que ver con la mala gerencia, con el despido de más de 20 mil trabajadores de la industria petrolera en el año 2000, que de eso no nos podemos olvidar, por la decisión de darle todo el poder al Estado, del control y el manejo de la industria petrolera, y sacando a toda la industria privada de la participación de la producción, a la corrupción, son muchos los hechos que conllevaron a este desastre que tenemos hoy en la industria petrolera. Las sanciones pueden haber contribuido, pero no son la verdadera causa de este desastre que estamos viviendo hoy en Venezuela”.

“Estamos trabajando en dos áreas, una es una reforma pequeña, que sería una transición, y también hablamos de una nueva ley orgánica de hidrocarburos, que estamos preparando para que se dé un gran debate, nosotros no la queremos aprobar en una habilitante, sino queremos que se dé un gran debate nacional, que la gente opine, que la gente diga lo que piensa, y que sea una ley que permita que utilicemos el petróleo para el beneficio de los venezolanos”, finalizó.