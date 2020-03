La recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 millones de dólares, ofrecida por el departamento de Justicia de EEUU, es la tercera más alta en la historia de ese país por el arresto de un criminal, mientras que Diosdado Cabello ocupa el cuarto puesto.



El puesto uno y dos es compartido por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, jefe de al Qaeda, con 25 millones de dólares cada uno.

La recompensa por Bin Laden fue ofrecida tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas, reseñó CNN.

Estados Unidos además ofreció además 10 millones de dólares por el jefe de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, mismo monto que Diosdado Cabello, Clíver Alcalá y Hugo Carvajal, Mientras que por «El Chapo Guzmán» se ofrecieron 8,5 millones.

The $15 million reward for Maduro's arrest compares to a $25 million U.S. bounty offered for Osama Bin Laden following the Sept. 11, 2001 terrorist attacks.

