El ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, sostuvo este miércoles que el “madurismo dilapidó” toda la obra del exmandatario Hugo Chávez y ahora Maduro está “haciendo aguas” por todas partes, además asegura que el coronavirus le llegó como “anillo al dedo”, pues con la cuarentena se desmoviliza a la gente y encubre la caída de los inventarios de combustible y otras carencias.

Tras brindar una entrevista a la periodista Erika Hidalgo López de Sumarium, el ex ministro expresó que “lo que todos temían y sabían ocurrió. Llegó el coronavirus a Venezuela. A un país en ruinas, donde el liderazgo está construido precisamente sobre una nación sumida en el caos y en la precariedad en todo orden de cosas. Esto podría ser devastador para Venezuela”.

“Las medidas de Maduro son efectistas, no resuelven nada. Sabe que no tiene recursos para hacer frente a la pandemia y que no los puede levantar. Ellos saben que esta realidad no es un juego porque está demostrado que el Covid-19 puede sobrepasar a países con excelentes sistemas de salud, como el de los propios chinos y el de países europeos. ¿Es posible suponer que en Venezuela habrá una respuesta mejor?”, acotó.

Además Ramírez recuerda que el coronavirus llega al país en medio de una “crisis” sanitaria, de servicios fundamentales, de escasez de combustible, de falta de medicinas, de alimentos. “Los venezolanos no pueden permanecer en una cuarentena, sino se les garantiza la alimentación y los servicios básicos. Y eso no está ocurriendo”.

“A Maduro le gusta hacer cosas tremendistas. Él sabe que el FMI le va a negar el préstamo. Entonces va y lo pide para que precisamente se lo nieguen. Se victimiza y luego culpa a las sanciones y al FMI de la crisis del país. El problema es que Maduro no entiende que el mundo no funciona así. Estos organismos funcionan primero con el reconocimiento de los gobiernos y el FMI dice que tiene dudas. Luego el FMI no tiene razón alguna para darle un cheque en blanco a Maduro y de hacerlo le va a exigir que haga cambios. Empezando por el Gobierno”, reiteró.

Finalmente, aseveró que “¿por qué Maduro no le pide ayuda a los chinos y rusos?. Normalmente eran países cercanos a nosotros. Ahora la pregunta es ¿cuánto le debe Maduro a los chinos que no se han acercado a ofrecerle ayuda? ¿Cuánto le debe a los rusos, que se siguen cobrando en petróleo todas las deudas que Maduro ha contraído con ellos? Porque esa es otra, Maduro ha comprometido nuestra factura petrolera en base a estructuras de repagos de préstamos que han acordado con los rusos. Y ahora con la caída del precio del crudo se requerirá más petróleo para pagarlo”.