Debido a las precarias condiciones en las que se encuentra el Metro de Caracas sería sensato clausurar el sistema en caso de que llegara el coronavirus al país. Así lo asegura el miembro fundador de MetroComunidad, Jesús Hernández, en una entrevista exclusiva a ND.



“Sería lo más saludable. Cerrar el Metro. Pero no sabemos si esta gente lo habrá pensado, o si lo estarán considerando (…) pero si la actitud del Estado ante el coronavirus es como el caso del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto y el Dr. Pachano; nos imaginamos que la irresponsabilidad será dejar que el Metro siga funcionando como está funcionando», señaló Hernández.

«Ya nosotros hemos visto como Italia está paralizada. España. EEUU y aquí, como si no estuviera pasando nada. Yo quisiera saber cómo un trabajador puede afrontar esto cuando no tiene agua, jabón y servilletas para lavarse las manos, que es la primera recomendación”,

Precisó el presidente de MetroComunidad que si bien el Covid-19 no tiene una tasa de mortalidad para alarmarse sí es altamente contagioso. “Yo creo que es sensato cerrarlo porque primero es la salud de la gente”.

-¿Qué deberían hacer los trabajadores activos del Metro de Caracas ante la posible llegada del coronavirus?

-Yo en este momento pienso que lo más sano que deberían hacer es tomar una posición racional y pedirle a la empresa y al sindicato un pronunciamiento oficial, porque ellos se encuentran desprotegidos. El trabajador del Metro de Caracas tiene un salario que alcanza a los $12 mensuales. Entonces, ¿cómo podría un trabajador por lo menos afrontar de manera personal e individual unas medidas preventivas al ganar $0,50 para comprar gel alcoholado? Lo más lógico sería que los trabajadores pidieran una pronunciación del sindicato.

-El Metro de Caracas debería pronunciarse. Ya es una pandemia declarada por la OMS. Nosotros creemos en el Ministerio de Salud y las recomendaciones que hace (…) ¿pero recomendar al hospital de Coche, que está en remodelación desde hace un año.

-Nosotros estamos comenzando una campaña pero no quisiéramos ahondar porque no somos especialistas de la salud. Vamos a buscar la mayor cantidad de información y también sería cuestión de nosotros exigirle al Metro que mínimo establezca un tiempo para limpiar las estaciones y trenes. Nosotros creemos que no hay ningún plan.

El Metro no está preparado ni para una gripe

Consultado sobre el estado actual del Metro, Hernández dijo que el sistema no está preparado “ni para el coronavirus ni para una simple epidemia de gripe». «Como usuario has sido testigo del pésimo estado de las estaciones en materia de limpieza”.

Y recordó los tiempos de antaño. Precisamente entre su inauguración en 1983 y hasta el 2008. “Antes había por lo menos una cuadrilla de limpieza en cada una de las estaciones. Eso es lo que se denomina una limpieza diaria luego de las 11 de la noche. En el pasillo se barría y limpiaban los andenes, los pasamanos, una limpieza superficial que se hacía toda la noche. Y había una cuadrilla que hacía limpieza profunda, con mangueras, pulidores, ceras especiales a la franja amarilla. Esto es desde 1983 al 2008, cuando se suspendieron los contratos de limpieza con compañías privadas para entregarle la limpieza a cooperativos y consejos comunales”, contó.

“A partir de ese momento decayó totalmente la limpieza en las estaciones y los trenes”, subrayó.

No obstante, indicó que en la actualidad, “por la poca cantidad de trenes para la operación comercial no pueden limpiar de día. Prácticamente nadie ha visto un tren limpio”.

“Estamos en un estado pésimo, porque yo ayer personalmente estuve en La Hoyada, y eso no estaba limpio. Había acceso con olor a orine. Zonas oscuras por falta de iluminación”, criticó.

-¿Hay miedo por el coronavirus?

-Sí, nosotros estamos asustados por la llegada del coronavirus para el usuario. No me quiero imaginar cómo puede ser la situación para los trabajadores.

-Yo publiqué unas fotos de los lavamanos de la planta baja del edificio administrativo “Josefa Camejo” del Metro en La Hoyada. Así y en peores condiciones están todos los baños de todas las estaciones de las tres líneas. Hay baños que ni siquiera tienen pocetas.

-El coronavirus no es tanto para alarmarse, pero sí tiene gran posibilidad de contagio y ataca a personas con sistema inmunológico muy débil. Pero hay que ver cómo está el venezolano con la falta de alimentación y medicinas, entonces, ¿cómo se va a comportar el virus con una sociedad como la venezolana? Por ejemplo, hemos visto, que al venezolano no le alcanza para comprar un desodorante. ¿Cómo va a alcanzar para una mascarilla y el gel alcoholado? No sabemos cuál sería el comportamiento del virus sobre una población desnutrida. Da mucho miedo”.

Leyenda: Situación de los baños del edificio administrativo del Metro de Caracas C.A, «Josefa Camejo», en La Hoyada. / Cortesía: Jesús Hernández (MetroComunidad)

A lo técnico

“El Metro lo usan entre 1 millón y medio o 2 millones de personas al día, con picos en días de quincena, que podría subir porque sí hemos notado que ha descendido la cantidad de usuarios. Porque ya es imposible. En Línea 2 hablan de 1 hora esperando porque no hay trenes”, cuenta Hernández.

Jubilado con 30 años de servicio, operario de trenes y de equipo, Hernández precisó que el Metro está en condiciones paupérrimas también en el ámbito técnico de la compañía.

“El Metro está en condiciones paupérrimas de principio a fin. De arriba hasta abajo. Desde estaciones hasta trenes en mal estado. Así está todo el sistema. Tenemos trenes en mal estado. A veces decimos que ofertan 18 trenes en la mañana y al mediodía te quedan 15 y de esos, a las 3, 4 de la tarde, te quedan entre 12 y 10, porque están ofertando trenes con fallas, trenes que ellos saben que no van a soportar la carga de trabajo durante el día y muchas veces no te soportan ni una hora de trabajo”, explicó.

Aseveró que esto lo hace el gobierno central, entre ellos César Vegas, presidente del Metro ,“en complicidad con Sitrameca”, el sindicato chavista del medio de transporte.

Y aseguró que “lo hacen para venderle al usuario que están ofertando trenes y lo que hacen es desalojar usuarios en Propatria, porque eso pasa mucho, y los llevan hasta donde el tren aguante, que muchas veces aguanta hasta Agua Salud, Caño Amarillo, Capitolio, y después lo devuelven en La Hoyada, y ahí queda el usuario, a su suerte, esperando tren con andén lleno”.

“De los 48 trenes que llegaron en el 2009 quedan 22 disponibles y de esos, 12 o 15 son los que pueden prestar más o menos un servicio completo durante todo el día (…) Desde nuestro punto de vista, esto lo hace el gobierno central en complicidad con Sitrameca, que prácticamente está ejerciendo las funciones de patrono. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A los trabajadores? No han sido ellos que hacen las gestiones para la compra de repuestos e insumos. Lo hace la junta directiva y la gerencia, quienes fueron nombrados por Sitrameca y por simpatías políticas”, precisó.