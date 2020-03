El ministro chavista de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo este martes que la comisión para el seguimiento del Covid-19 recomendará a Nicolás Maduro que cierre el Metro de Caracas y el sistema de Ferrocarril, por ser lugares donde podría proliferar la infección.



“La comisión va recomendar al presidente Nicolás Maduro que el sistema metro y ferrocarril sean cerrados para el uso, porque por la cuarentena disminuye el volumen, pero siempre es un factor de profundo riesgo las unidades de transporte público y lo más grave es que el crecimiento exponencial no se sabe. Vamos a proponer que se cierre el metro, dejando útil los sistemas de transporte superficial, pero es muy importante que no salga a la calle, que tenga un metro y medio de distancia, que se use el tapaboca en el medio ambiente o en cercanía de otras personas”, dijo Rodríguez.

Ya la organización MetroComunidad había propuesto que se clausurara el sistema de transporte, debido a las precarias condiciones que tiene el Metro, y que fácilmente puede convertirse en un foco de infección mayor ante esta mortal enfermedad.

De igual forma, dijo que los casos de contagios en el país todavía se mantienen en 33, como lo informó Maduro ayer, y que se está esperando que pase el día para ver “cómo se ha comportado la población”.

“En Venezuela hemos ido informando responsablemente, ayer estábamos por el orden de los 33 casos, no ha habido cambios, estamos esperando que pase el día para ver cómo se ha comportado”, precisó Rodríguez.

También dijo que el régimen de cuarentena se ha cumplido en un 90% en todo el país, y valoró que esta “es la única manera de prevenir la pandemia, el crecimiento exponencial de los casos de esta terrible amenaza en contra de la humanidad y es la forma que ha demostrado que grupos conglomerados enfrenten este virus. No hay otra medida que haya funcionado como el aislamiento social”.

“Tenemos que agradecer y felicitar a toda la FANB, la PNB, a todo el personal médico, paramédico que se encuentra desplegado a todos los hospitales centinelas, en los 573 CDI y la coordinación con la Asociación de Clínicas Privadas para enfrentar este flagelo. También a la Agroindustria para atender las necesidades del pueblo”, comentó, en declaraciones desde Miraflores.

“El presidente explicaba que el objetivo de las medidas de aislamiento social es el aplanamiento de esta curva. Si se retrasa o se reduce drásticamente la aparición de nuevos casos, podremos atender con toda la infraestructura de salud todos los casos que se presenten de Covid-19. En ese sentido, se convierte usted por la vía de la cuarentena y su capacidad de emprender estas medidas (…) en el principal instrumento de combate contra el virus, la medicina que estamos utilizando para acabar la epidemia, es lo que usted está haciendo”, añadió.

27 infectados por cada 1



Rodríguez también explicó que, en base a una investigación publicada hoy en la revista Science, detrás de una persona infectada con el nuevo coronavirus, hay al menos 27 que no están documentadas, que probablemente no tenga síntomas, y si los tiene, en menor escala, “y esas personas van caminando por la calle y las autoridades creen mal”.

“Entonces, eso quiere decir que si va por la calle sin tapaboca, utiliza el transporte, va al parque, al supermercado, usted puede tener una persona al lado que pareciera no estar infectada, y sí lo está. Los casos no diagnosticados son los responsables de la infección del 80% de los casos documentados”, aseveró.

Así, dijo que la nueva epidemia derrumbó paradigmas que se tenían.

“Uno de ellos señalaba que solamente debía diagnosticarse a aquellas personas que mostraran síntomas. La tos del Covid-19 es seca porque el virus va directamente al tejido pulmonar. Otro paradigma es que daba la impresión de que aparecían muchos nuevos casos que se le escapaban a las autoridades y esa es la razón”, indicó.

Y señaló que, por ejemplo, el 21 de enero pasado en Wuhan, las autoridades diagnosticaron que había 120 casos. “Realmente, pero no documentado, ese día había 1.500 y solo 120 registrados. Eso siguió ocurriendo y cada vez era mayor el número de casos no documentados, hasta que se tomó la decisión histórica el 23 de enero de cerrar Wuhan, de ordenar una cuarentena social colectiva. Después que cerraron, siguió habiendo casos y aparecieron más, porque todavía quedaba una gran cantidad de casos que no fueron documentos y que fueron llegando paulatinamente”.