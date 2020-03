El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reafirmó este martes la propuesta de nombrar un gobierno de transición que llame a elecciones presidenciales libres en Venezuela como condición para levantar las sanciones estadounidenses. Cree que Juan Guaidó ganaría esas elecciones fácilmente.



“Apoyamos el trabajo de Juan Guaidó. Es el político más popular de Venezuela y ganaría las elecciones (…) Si nuestro plan de transición se adoptase, habría un gobierno de transición por 9 o 12 meses para celebrar elecciones en la cual lógicamente Guaidó será el candidato de los partidos democráticos. Vemos esto como un apoyo para Guaidó”, comentó.

No obstante, aseveró que bajo la propuesta de EEUU, que abriría la puerta para la salida de la crisis a través de elecciones, “Nicolás Maduro no podría ser candidato presidencial”.

«No vemos esto como una oportunidad, sino simplemente como la progresión del retorno de la democracia… Nicolás Maduro no gobernará de nuevo y eso no ha cambiado (…) El Departamento de Estado y el Gobierno de EEUU están ejecutando todo lo posible para devolver la democracia a Venezuela, les estamos dando la posibilidad», precisó Pompeo.

De igual forma, reiteró que las sanciones que se han impuesto a la administración chavista no afectan la compra de alimentos ni medicinas para enfrentar la pandemia, contrario a lo que ha afirmado el gobierno de Maduro. Esas provisiones no tienen sanciones y no las tendrán”, afirmó.

“Nosotros reevaluamos constantemente todas nuestras políticas y siempre estamos tratando de hacer que sean las correctas. En cuanto a las provisiones humanitarias, esas no tienen ninguna sanción, y las resoluciones no son solo de EEUU. Contra Corea del Norte hay resoluciones en la ONU pero si se leen, no hay prohibiciones para comida y medicamentos, pero ellos siguen haciendo armas y bombas y la gente está pasando hambre, son gente que no toman en cuenta el interés de su pueblo y es triste para regímenes así”, dijo Pompeo, desde el Departamento de Estado.

“EEUU ha trabajado en todos los lugares para dar asistencia. Hemos ofrecido asistencia a Corea del Norte, a Irán, y hemos hablado con Venezuela. EEUU entiende que es un desafío humanitario y estamos comprometidos con que esa asistencia llegue. Nosotros nos importa más que a sus propios líderes, es triste, pero estamos trabajando para que esa gente tenga un mejor resultado”, indicó.

“Nosotros siempre estamos reevaluando nuestras políticas, si consideramos que es necesario, lo haremos. Debo reiterar que en las prohibiciones que necesitan estos países para resolver el coronavirus, no tienen sanciones y no la tendrán”, insistió.

6 de Citgo



En rueda de prensa, Pompeo también se refirió a los 6 de Citgo. Dijo que han tratado que los ejecutivos sean liberados y que todo el equipo del Departamento de Estado “siempre piensan en ellos”.

“Hemos dejado claro a los venezolanos que eso genera un riesgo mayor para ellos porque hay un riesgo de salud. Es el momento más apropiado para usar ese desafío humanitario para que vuelvan con sus familiares”, comentó.