La ex senadora Piedad Córdoba no dijo que el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero recibió una mina de oro, como han reportado diarios como El Mundo de España. Sin embargo, sí confirmó que los gobernadores chavistas están financiándose con la explotación de dichas minas como se lo confesó el gobernador Jorge Luis García Carneiro.

Usted puede oír la parte relevante en el video de la entrevista, entre los minutos 19:52 y 21:15, luego de comentar que la situación de Cuba es ahora «peor que durante el período especial».

“Es lo mismo que ha pasado en Venezuela con la diferencia de que Venezuela es un país más grande, tiene muchos recursos», comenzó diciendo la exsenadora.

«Con decirte lo siguiente: Yo hablaba con el gobernador de Vargas, que era uno de los tipos más cercanos a Chávez. Me fui a ver el estadio de beisbol [en Catia La Mar]. Una cosa… no, no, no, uno queda loco. Pero loco, loco, loco. Y yo le digo, pero gobernador, ¿ustedes cómo están haciendo? Yo no logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero. Yo no entiendo esto. Y me dijo [no RZ sino el gobernador García Carneiro]: ‘A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros la explotamos y lo que no nos llega por lo nacional nos llega por acá’. ¿Y cómo hacen? ‘Sí claro (respondió García Carneiro) Acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’. ¿Y cómo les está yendo? ‘Bien. Porque todo el mundo quiere el oro de aquí'».