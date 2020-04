El diputado Luis Parra (exPJ-Yacauy) indicó este martes, tras una reunión con Nicolás Maduro y su gabinete, que las sanciones estadounidenses han impedido al Gobierno de Nicolás Maduto tener recursos para enfrentar el coronavirus y la crisis económica.

“Hemos observado que en comunidades donde no hay señal la gente se cubre y mantiene la prevención. En mi condición de presidente de la AN queremos expresar nuestro saludo a todos los integrantes de Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro y demás miembros”, expresó Parra por VTV.

“Como lo dijimos el 5 de enero cuando fuimos electos en el Palacio Legislativo, dentro de la Constitución están todos los mecanismos para salvar a Venezuela. Todos los actores estamos obligados más allá de nuestras diferencias políticas”.

“Desde este Consejo de Estado el llamado que hacemos es que todos somos responsables de todo. Todos debemos actuar con sensatez y alto grado de conciencia colectiva. Debemos seguir trabajando en una sola dirección que es la unión nacional”, reiteró.

Sobre el coronavirus, Parra dijo que “debemos abordar lo que es la pandemia, los efectos colaterales, para construir un acuerdo humanitario que trabaje en todas las direcciones. Urge un acuerdo de atención social. Medidas tomadas son las correctas, pero urge un plan de atención social a nuestro pueblo”.

“Urge tocar el tema de combustible, de la información veraz, de compromiso que tenemos es la verdad por delante. Ponemos nuestra disposición plena para abordar este tema que se debe abordar con responsabilidad o se puede convertir en una catástrofe. Se debe incorporar a todos los sectores del país en este acuerdo humanitario”, acotó.

Finalmente, aseguró que “en nombre del poder legislativo reiteramos que son validas todas las actuaciones que van dirigidas a preservar la vida. No es momento para entrar en las diferencias. No es momento de cercar al país. Quienes actúan contrario a esos intereses, ahí hay razones divinas marcadas. Las sanciones no sancionan a quienes realmente dirigen a los que desarrollan sus estrategias políticas, sino a los ciudadanos de a pie, que viven del día a día. Hemos pedido que ese dinero que no es del poder Ejecutivo, del pueblo de Venezuela, ese dinero urge para abordar el sistema de atención social al pueblo”.