Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, aseguró este lunes que la movilización popular “aterra” a quienes tienen “ideas de violencia” en la oposición.

“Hay quienes nos demuestran que cometen grandísimos errores haciendo lo que les dice EEUU, y la historia dice que no importa quién gobierne EEUU. Pero EEUU es un adversario muy poderoso, con muchísimos recursos y que les mete miedo a presidentes del mundo. EEUU enfoca sus baterías sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, y tiene objetivos más que políticos, son de interés”, detalló Cabello en la rueda de prensa del Psuv por VTV.

Por otra parte, se refirió al supuesto narcotráfico en Colombia. “En Colombia dicen los escrutinios vía telefónica, sin importar lo que digan las actas. Se acusó a Duque de compra de votos en Colombia. Hay versiones de compra de votos en Colombia, y lo más triste es que ese dinero viene del narcotráfico. Duque y Uribe salen en fotos con narcotraficantes, y nadie dice nada. Cuando los pueblos son libres, no hay manera que el imperialismo los derrote”.

“Los falsos positivos se caen por si solos. Recuerden a señor Juanito Alimaña (Juan Guaidó) hablando por teléfono en Barquisimeto. Fue todo un montaje preparado y a ellos no les importa las vidas humanas. Todo es demasiado burdo, y de eso no han vuelto a hablar. Nos acusan de perseguirlo, pero a él lo va a perseguir su propia gente”, reiteró.

Sobre las sanciones dijo que “desde EEUU dicen que es probable que vuelva a ocurrir otro apagón, amenazan nuestro pueblo, hacen fiestas cuando nuestro pueblo tiene un nivel de sufrimiento. Es la derecha que cuando el pueblo sufre se ríen de ellos. No es un bloqueo contra Maduro, es contra el pueblo de Venezuela. El 7 de marzo no pudieron y hoy no van a poder”.

“El actual CNE que dirige la compañera Tibisay Lucena es reconocido por el mundo, no tenemos dudas de ellos. Para gana unas elecciones se necesita es votos. Ellos piden un nuevo CNE, si eso sirve para que participen, bienvenidos. Las elecciones presidenciales ocurrieron el 20 de mayo de 018 y ganó Nicolás Maduro. Ellos no se pusieron de acuerdo para lanzar un candidato y hoy tampoco se pondrían de acuerdo. Ellos quieren que no haya elecciones en Venezuela, para seguir recibiendo plata, para guardársela en el bolsillo y seguir robando a Venezuela, como nos han quitado a Citgo, como Monómeros, como nos han quitado el oro”, acotó.

En torno a la oposición añadió que “vemos a la AN en desacato real peleándose entre ellos con la AN en desacato de Narnia. Ellos deben ponerse de acuerdo para ese nuevo CNE. Las elecciones de la AN son las que vienen, las presidenciales vendrán para el 2024. Aquí habrá elecciones este año y que quemen ellos lo que quieran quemar”.

“Creo que el señor Bolsonaro se atribuye cosas que no puede. Con EEUU había cuadrado bases militares en Brasil y la Fuerza Armada le dijo que no. Hay personas que sin ser chavistas rechazan las sanciones porque se ven afectados. Sanciones que pide Juanito Alimaña y su banda, pensando que con sanciones van a doblegar al pueblo y no lo van a hacer. En las movilizaciones de ellos reina la incertidumbre, y con sus marchas dicen que van a cambiar al régimen, pero eso no se lo creen ni ellos mismos. La movilización popular aterra a quienes tienen ideas de violencia”, finalizó.