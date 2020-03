El líder de la Fracción 16J, Omar González, rechazó la posibilidad de que se celebren elecciones con Maduro en Miraflores y recordó que los aliados del país han dicho que tales comicios no tendrían validez.

“Eso lo han dicho nuestros aliados; ellos están claros de que unas elecciones con Maduro y su camarilla en el poder es otra farsa a la cual no nos podemos prestar. Nosotros no nos vamos a prestar. El que esté creyendo en la ruta electoral, eso es para atornillar a Maduro y a todo su régimen por un tiempo”, declaró Omar González en una entrevista difundida por El Nacional.

Además, criticó la designación del comité de postulaciones y defendió la decisión de su fracción de salvar su voto. “De los 11 diputados del comité, 4 son chavistas. Ahora, el jueves se presentó la posibilidad de designar a los 10 de la sociedad civil. Bueno, 5 de ellos son militantes del PSUV”.

González reiteró que la verdadera ruta política es la que se marcó es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. “En ese orden es la ruta, no al revés. Es decir, no son elecciones primero para después buscar un gobierno de transición y luego el cese de la usurpación, eso no es posible; eso es engañar a la población y nosotros no nos prestarnos para eso”.

