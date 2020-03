El diputado Luis Florido (Lara-UNT) aseveró este martes que ingresó al país “como cualquier” venezolano y reiteró en que existe “temor” de parte del “régimen” de contarse con el pueblo que “no lo quiere”.

“Es un reclamo de derechos, que no puede ser que la sociedad venezolana esté viviendo en la condición que vive, por eso vinimos a apoyar al pueblo venezolano, al llamado del presidente Guaidó, y a exigir lo que ha sido su hoja de ruta, que es que en Venezuela se produzcan elecciones presidenciales libres, transparentes, supervisadas por la comunidad internacional, ese es el objetivo”, expresó Florido en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

Ante la pregunta de cómo hizo para ingresar al país, detalló que “bueno como cualquier venezolano que entra a cualquier lugar de Venezuela, no hubo ninguna financiación para eso, en lo absoluto, y esperamos por supuesto que el régimen respete la inmunidad parlamentaria de todos nosotros, que no la ha respetado por supuesto, pero estamos acá atendiendo el llamado del presidente Guaidó, acompañándolo en este reclamo, que en conjunto con todos los sectores sociales está haciendo para toda la sociedad venezolana. Asumo el riesgo porque no podemos dejar de hacer parte del pueblo venezolano y acompañarlos. No podemos seguir en nuestras casas, mientras el país se cae a pedazos”.

“Somos diputados electos, tenemos una responsabilidad con el pueblo venezolano, y por eso vinimos, y a ejercer nuestros derechos y deberes que están consagrados en la Constitución. Este régimen puede detener a cualquier persona, a cualquier venezolano le puede ocurrir eso en un régimen que no respeta absolutamente a nadie. Yo creo que los venezolanos tenemos que dar testimonio de que estamos acompañando una lucha que es de todo el pueblo”, reiteró.

Finalmente, sostuvo que “al país arribamos hace pocos días. Venezuela tiene que abrirse al camino para unas elecciones libres, lo reiteramos, en algún momento hice un llamado la intervención electoral internacional en Venezuela, que sea la comunidad internacional la que ayuda en un proceso de elecciones, nosotros tenemos como presentarle al pueblo propuestas, pero también entendemos que existe temor de parte del régimen de contarse con el pueblo que no lo quiere, porque quieren cambio, y ese deseo debemos impulsarlo democráticamente”.

#10Mar El diputado a la Asamblea Nacional, @LuisFlorido, aseguró que pudo ingresar a Venezuela “como cualquier venezolano”. Además, afirmó que se encuentra atendiendo el llamado del presidente (E) @jguaido. "No podemos quedarnos en casa, mientras el país se cae a pedazos". #TVV pic.twitter.com/DgeHV85dx4 — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 10, 2020